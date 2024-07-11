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Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/kiev-1959099838.html
Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка
Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка - РИА Новости, 11.07.2024
Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка
Киев будет "лечить" русский язык у украинских школьников с помощью понижения возраста мобилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:01
2024-07-11T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев будет "лечить" русский язык у украинских школьников с помощью понижения возраста мобилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на государственном, при этом высказал недовольство тем, что уровень владения украинским языком недостаточный. "Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
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в мире, киев, россия, украина, мария захарова, тарас креминь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Тарас Креминь
Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка

Захарова: Киев будет лечить русский язык понижением возраста мобилизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев будет "лечить" русский язык у украинских школьников с помощью понижения возраста мобилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на государственном, при этом высказал недовольство тем, что уровень владения украинским языком недостаточный.
"Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаМария ЗахароваТарас Креминь
 
 
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