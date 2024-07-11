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Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка

Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка - РИА Новости, 11.07.2024

Захарова с иронией отреагировала на слова Киева о полярности русского языка

Киев будет "лечить" русский язык у украинских школьников с помощью понижения возраста мобилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:01

2024-07-11T22:01

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев будет "лечить" русский язык у украинских школьников с помощью понижения возраста мобилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что школьники склонны общаться на русском языке не меньше, чем на государственном, при этом высказал недовольство тем, что уровень владения украинским языком недостаточный. "Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

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