https://ria.ru/20240711/khleb-1958812365.html

Встали перед выбором: что будет с ключевым для россиян товаром

Встали перед выбором: что будет с ключевым для россиян товаром - РИА Новости, 11.07.2024

Встали перед выбором: что будет с ключевым для россиян товаром

Национальный союз хлебопечения (НСХ) бьет тревогу и просит ограничить экспорт — в организации утверждают, что цены на муку подскочили на 30%. Однако Минсельхоз... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:00

2024-07-11T08:00

2024-07-11T17:47

экономика

аркадий злочевский

пшеница

хлеб

инфляция

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Национальный союз хлебопечения (НСХ) бьет тревогу и просит ограничить экспорт — в организации утверждают, что цены на муку подскочили на 30%. Однако Минсельхоз и мукомолы уверены: повода для беспокойства нет. Подорожает ли хлеб на полках магазинов — разбиралось РИА Новости.Ворох проблемПредставители НСХ говорят о "сумасшедшем росте цен на основное сырье". С середины мая мука прибавила порядка четырех-пяти рублей за килограмм. Некоторые поставщики сократили отсрочки платежа, другие требуют полной предоплаты и предлагают зафиксировать высокие тарифы на июль.Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов объясняет: для производства хлебопекарной муки годится только зерно с высоким содержанием клейковины, а его, несмотря на рекордный прошлогодний урожай, не так много. Поэтому предложение ограниченно и цены вынужденно растут. Кроме того, в них заложены налоги, расходы на логистику, заработную плату и другие траты.Хлебопеки уверены, что вывозные пошлины на зерно при отсутствии аналогичных на муку резко подтолкнули рост ее экспорта и поставили под угрозу бесперебойную обеспеченность российских производителей качественным сырьем. По их словам, из-за "практически бездонной" емкости азиатского рынка и ограниченных мукомольных мощностей поставок на внутренний рынок может не хватить."Ожидания в моменте были наихудшие — вплоть до двукратного роста цены на муку при негативном сценарии и вынужденное повышение цен на хлеб минимум на 20%", — сообщили РИА Новости в Национальном союзе хлебопечения. "В стране уже дефицит ржаной муки", — предупредил исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев.В связи с этим союз считает необходимым временно ввести вывозную таможенную пошлину на муку — по аналогии с зерном. "В приоритете все же должен быть внутренний рынок продовольствия", — подчеркивают представители НСХ. Такая мера позволит сбить на 15-20% цены внутри страны, но не окажет существенного влияния на экспорт.Критический взглядНо с этим согласны не все. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко указывает, что цены росли всего две-три недели и увеличились максимум на 20-50 копеек за килограмм — показатели далеки от рекордных уровней 2020-2021 годов. "Ни по одному федеральному округу не было повышения даже на два рубля за килограмм. Возможно, цифру четыре-пять рублей и фиксировали по каким-то отдельным предприятиям, но высока вероятность того, что она носит тенденциозный характер", — говорит он. Тогда как наращивание поставок за рубеж приводит к сокращению производственных издержек и, наоборот, снижает стоимость продукта внутри страны.Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский также считает, что пошлины "задушат производство и сыграют на руку конкурентам". Когда США ввели эмбарго на сою, они открыли дорогу Бразилии, а после запрета на экспорт твердой пшеницы в СССР на арену вышел Евросоюз."Лучше ввести таможенные сборы на импорт, тогда будет развиваться национальное производство. Чужие рынки не бездонны, они очень конкурентные. Сейчас лидирующую позицию занимает Турция, а муку она делает из российской пшеницы", — отмечает он.За урожай также не стоит опасаться, уверен Злочевский. Заморозки, конечно, повлияли, но не критически. Так, прогнозы по зерновым упали с 145 до 130 миллионов тонн, по пшенице — с 93-95 до 80-82 миллионов. Этого вполне достаточно не только для закрытия внутренних потребностей, но и экспорта, считает эксперт.К тому же доля муки в себестоимости хлеба — около 20%, так что повышение тарифов даже на 30% сделает производство дороже всего на четыре-шесть процентов, уточняет Свириденко.Злочевский, в свою очередь, утверждает, что говорить о 30-процентном скачке по всей стране было бы неправильно.Общая картинаСитуация по регионам действительно неравномерная. Исполнительный директор НСХ рассказывает, что хуже всего пришлось Центральному федеральному округу (ЦФО): там килограмм пшеничной муки высшего сорта обходился хлебозаводам под 30 рублей, первого сорта — порядка 26-28, ржаной муки — 22-25. В Южном федеральном округе (ЮФО) практически так же. На Урале отмечали большой разброс. В Перми и Челябинске сообщали о более-менее нормальных ценах — до 26 рублей за килограмм пшеничной и около 16-17 рублей за ржаную. В Свердловской области ценник был уже ближе к ЦФО: 29 рублей — пшеничная высшего сорта и чуть выше 20 — ржаная. Разные тарифы фиксировали и в Сибири. В среднем 27-28 рублей просили за пшеничную муку высшего сорта на Алтае. В Иркутске поменьше — около 25."У нас в союзе есть хлебопеки с собственными мукомольными подразделениями — конечно, это снижает себестоимость", — говорит Айдиев.Минсельхоз считает ситуацию стабильной. По данным ведомства, на конец июня пшеничная мука в среднем стоила 24,9 рубля за килограмм. Это плюс 2,9% к уровню прошлого года, что ниже темпов инфляции, а по сравнению с 2022-м мука подешевела на 10,9%.Частное мнениеЧастные пекари относятся к ситуации спокойно. Основатель пекарни "The Хлеб" Алексей Щербак сообщает, что не зафиксировал роста цен: "Мы работаем на сырье Московского мельничного комбината № 3, уже 1,5 года закупаем сырье по предоплате, проблем не было". Точечный рост, предполагает он, мог возникнуть из-за стоимости накладных процедур при подготовке для переработки.Щербак против введения экспортных пошлин — по его словам, мукомолам тогда придется достигать целевых финансовых показателей за счет повышения цен в стране.Основатель агроторговой компании AGS Аким Талибов считает, что в краткосрочной перспективе пошлины могут решить проблему, однако российские мощности превышают внутреннее потребление муки, поэтому ограничения приведут к потере рынков сбыта и сокращению производств."Если зарубежные партнеры поймут, что у нас в любой момент могут ввести пошлины, они начнут отворачиваться от России в пользу других поставщиков. Есть риск разрушить многолетние усилия по созданию экспортных каналов", — предупреждает он.Талибов отмечает, что сейчас ситуация стабилизируется, и предлагает при необходимости решать подобные проблемы более здоровыми способами, например субсидированием цены на муку, закупкой пшеницы или использованием резервов зернового фонда.

https://ria.ru/20240517/posevy-1946495710.html

https://ria.ru/20240702/zerno-1956962689.html

https://ria.ru/20240706/ris-1957885426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, аркадий злочевский, пшеница, хлеб, инфляция