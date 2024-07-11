https://ria.ru/20240711/kharkov-1958976066.html
Названа доля россиян в подконтрольной Москве части Харьковской области
Названа доля россиян в подконтрольной Москве части Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024
Названа доля россиян в подконтрольной Москве части Харьковской области
Около 60% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области являются гражданами России, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:06
2024-07-11T14:06
2024-07-11T14:37
харьковская область
россия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Около 60% жителей подконтрольной РФ части Харьковской области являются гражданами России, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Около 60% жителей, проживающих именно на подконтрольной территории Харьковской области, это касается как раз вот этих 34 населённых пунктов, где установлен административный контроль, являются гражданами Российской Федерации", - сказал Ганчев. Он отметил, что еще сто человек подали документы на оформление российского гражданства.
https://ria.ru/20240708/wp-1958288575.html
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харьковская область, россия
Харьковская область, Россия
Названа доля россиян в подконтрольной Москве части Харьковской области
У 60% жителей подконтрольной Москве части Харьковской области есть паспорта РФ