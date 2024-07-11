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В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши
В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши - РИА Новости, 11.07.2024
В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши
Вес годовалой панды Катюши, которая родилась в Московском зоопарке, составляет уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:30
2024-07-11T17:30
2024-07-11T18:08
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вес годовалой панды Катюши, которая родилась в Московском зоопарке, составляет уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Вес Катюши – 32 килограмма, рост – примерно 130 сантиметров", - сказала Акулова.Кроме того, она отметила, что вес панды-мамы Диндин – 125 килограммов, а рост на задних лапах – 150 сантиметров. Вес панды-папы Жуи – 140 килограммов, а рост – 165 сантиметров. Отвечая на вопрос о том, когда Катюша достигнет размеров своей мамы-панды, Акулова сказала, что примерно в полтора года, в два года она уже будет считаться взрослой особью.Кроме того, директор пригласила всех желающих на праздник в честь дня рождения малышки — в конце августа ей исполнится один год.Первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.
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Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Хорошие новости
В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши
Панда Катюша из Московского зоопарка весит 32 кг, ее рост достиг 130 см
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вес годовалой панды Катюши, которая родилась в Московском зоопарке, составляет уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
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"Вес Катюши – 32 килограмма, рост – примерно 130 сантиметров", - сказала Акулова.
Кроме того, она отметила, что вес панды-мамы Диндин – 125 килограммов, а рост на задних лапах – 150 сантиметров. Вес панды-папы Жуи – 140 килограммов, а рост – 165 сантиметров.
Отвечая на вопрос о том, когда Катюша достигнет размеров своей мамы-панды, Акулова сказала, что примерно в полтора года, в два года она уже будет считаться взрослой особью.
Кроме того, директор пригласила всех желающих на праздник в честь дня рождения малышки — в конце августа ей исполнится один год.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.