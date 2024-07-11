https://ria.ru/20240711/katyusha-1959048490.html

В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши

В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши - РИА Новости, 11.07.2024

В Московском зоопарке измерили вес и рост панды Катюши

Вес годовалой панды Катюши, которая родилась в Московском зоопарке, составляет уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:30

2024-07-11T17:30

2024-07-11T18:08

хорошие новости

общество

россия

москва

светлана акулова

московский зоопарк

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931888701_0:35:3070:1762_1920x0_80_0_0_306bd4a6d2076e1b9217c3191cc836ad.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вес годовалой панды Катюши, которая родилась в Московском зоопарке, составляет уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Вес Катюши – 32 килограмма, рост – примерно 130 сантиметров", - сказала Акулова.Кроме того, она отметила, что вес панды-мамы Диндин – 125 килограммов, а рост на задних лапах – 150 сантиметров. Вес панды-папы Жуи – 140 килограммов, а рост – 165 сантиметров. Отвечая на вопрос о том, когда Катюша достигнет размеров своей мамы-панды, Акулова сказала, что примерно в полтора года, в два года она уже будет считаться взрослой особью.Кроме того, директор пригласила всех желающих на праздник в честь дня рождения малышки — в конце августа ей исполнится один год.Первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240711/akulenok-1959056197.html

https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, светлана акулова, московский зоопарк, хорошие новости