https://ria.ru/20240711/karaganov-1958763311.html

Сергей Караганов: Россия может себе позволить и пушки, и масло

Сергей Караганов: Россия может себе позволить и пушки, и масло - РИА Новости, 11.07.2024

Сергей Караганов: Россия может себе позволить и пушки, и масло

Именно военная промышленность должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование, уверен научный руководитель факультета мировой экономики РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:00

2024-07-11T10:00

2024-07-11T10:00

интервью

россия

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

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Именно военная промышленность должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование, уверен научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. В интервью РИА Новости он рассказал, от каких иллюзий сегодня избавляется Россия, без чего невозможны все те грандиозные преобразования, что ждет страну впереди, и какую ошибку Москва ни в коем случае не должна допустить. Беседовал Серго Кухианидзе.— Сергей Александрович, все вопросы, что хочу вам задать, сводятся фактически к одному: куда несется сегодня птица-тройка под названием Русь? Да и несется ли она вообще или бежит трусцой?— Несется галопом, да еще каким. Благодаря военному конфликту с Западом на Украине Россия не только останавливает его экспансию, которая неминуемо вела к Третьей мировой войне, но мощно ускорила свое моральное, духовное, политическое и экономическое возрождение.Наша экономика, наконец, заработала. До сих пор мы были не готовы менять свою экономическую модель на ту, которая была бы эффективна, конкурентоспособна в современном мире. Правда, сегодня она только формируется, и делаем мы это во многом явочным порядком. Пока нет четкого понимания цели, к которой мы идем.Но возрождение экономики не самое важное. Самое важное, это то, что мы осознали то простое обстоятельство, что Россия, по выражению одного яркого историка, это военная организация, созданная русским народом. Да-да, именно так: в других условиях мы не развиваемся. Чтобы двигаться вперед, нам нужен стресс, состояние напряжения.Одновременно благодаря конфликту мы, грубо говоря, выкинули из России то, что в старом русском языке называлось словом "сволочь", прослойку смердяковых. Их иногда называют пятой колонной. Причем сделали это без репрессий, что очень отрадно для страны, чей народ столь страшно пострадал в свое время от них.— А предатели – это кто?— Те, кто уехал, те, кто изначально был ориентирован на идеологическое обслуживание Запада. Плюс мы избавляемся сейчас от компрадорской буржуазии. Напомню, компрадоры – это торговцы из местных, обслуживающие иностранных колонизаторов. Вызвав огонь на себя, мы руками Запада избавляемся от них и их идеологической обслуги.Россия избавляется от иллюзий, которые долгое время, еще со времен СССР, господствовали в стране: вольемся в Запад, и это нас спасет. Мы отходим от европоцентризма, начинаем заниматься собой, понимаем, что нам никто не поможет, кроме нас самих. По сути, сегодня мы возвращаемся к себе, к своим истокам.Возвращение к себе — это и сдвиг центра нашего духовного, экономического развития к Уралу и Сибири. Осталось еще понять, что в нынешнем и будущем мире западноцентризм и западничество — признак интеллектуальной убогости. Это очевидно, но признать это нелегко.Главное сейчас — поверить в собственные силы, всерьез заниматься своим развитием. Главное сейчас — сохранить и развить человека, русского человека, лучшее, божественное в нем. Ведь и встарь считалось, а теперь это все более очевидно: русские вне зависимости от их этнической принадлежности — народ, избранный Богом для спасения человечества.Современная цивилизация человека разрушает. Сохраним, разовьем — будем победителями в мире будущего. Изменения, о которых я говорю, в обществе уже идут как на уровне каждого человека, большей части людей, так и на уровне государства. Хотя они еще не оформлены в виде прописанной долгосрочной стратегии.— Вот именно. Ведь, несмотря на начавшееся оживление, совершенно непонятно, какое общество мы строим. Раньше нашей целью был коммунизм, а какова она у современной России? Кстати, будучи модератором пленарного заседания на недавнем ПМЭФ, вы изрядно прессинговали на сей счет президента.— Я не прессинговал президента, я перед ним ставил вопросы, ответы на которые, как я полагаю, нужны стране. И многие ответы мы получили.— Конечно, но сейчас позвольте все эти вопросы адресовать вам.— С моей точки зрения, нашей целью должно быть построение общества социального капитализма, но управляемого государством. Власть при этом должна быть авторитарной, но с элементами демократии, особенно на низовом уровне.И третьим элементом будущего общества должно стать единение, ощущение себя единым народом, даже, еще раз скажу, богоизбранным народом, которым, впрочем, мы всегда являлись, но которым иногда себя признавали, а иногда — нет. Хотя древние русские православные мыслители и философы не сомневались, что Россия — это второй Иерусалим.Сегодня властям совместно с интеллектуальной элитой страны нужно разработать то, что мы называем Русской идеей, Русской мечтой, то, каким мы хотим видеть себя и Россию. Но это видение должно опираться на понимание мира и понимание того, куда движется человечество, что происходит вокруг нас и внутри нас.— Но почему все эти мысли не занимали никого в России до сих пор?!— Потому что в значительной степени мы двигались спонтанно, а то и по неправильному пути. Потому что в какой-то момент из-за того, что коммунистическая идея выхолостилась, экономика, построенная на ней, давала убогий уровень потребления для масс, мы вообще потеряли компас. Мы взяли ложный след, пойдя на так называемые либерально-демократические реформы, которые привели страну к абсолютному краху.Мы взяли курс на тупиковую ветвь развития человеческой цивилизации, не понимая при этом наших конкурентных преимуществ и наших потребностей. Сейчас же благодаря обострению, вызванному военными действиями, спецоперацией на Украине, мы начинаем, я надеюсь, заниматься не только экономикой, но и духом.— Духом?— Конечно, мы совершенно забыли про него. Забыли, что сила общества состоит из четырех частей: экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан и элиты. Две последние составляющие не менее важны, чем первые.Те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, способны осуществить лишь люди одухотворенные, сильные, крепкие духом, а для этого людей надо вооружить соответствующей идеей, которая будет придавать им сил, энергии.Процесс этот в стране начался, но его нужно ускорить. Если в результате него мы обретем уверенность в себе, то нас ожидает блистательное будущее, но для этого нужны внутренние усилия и государственная воля. До сих пор мы болтали, что у страны не должно быть идеологии, объединяющей идеи, хотя бы для тех, кто хочет быть ее элитой.— Вас послушать, получается, что без СВО Россию ждала бы в ближайшее время потеря самоидентичности, рабство, гибель?— Да.— Давайте от философских вопросов перейдем к более конкретным, нет ли у вас ощущения, что из-за СВО экономика России все больше превращается в так называемую "экономику Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели?— Пока у меня такого ощущения нет, но опасность эту иметь в виду, естественно, следует. Однако преувеличивать ее тоже не стоит. Хотя в СССР расходы на военные цели всегда держались в строжайшем секрете, знаю, что порой они и расходы на внешнеполитические проекты доходили до трети ВВП, как минимум. Сейчас же бюджет обороны России составляет 6-7 процентов ВВП. Плюс пару на другие внешние цели. Впрочем, и это немало. Нельзя опять надорвать народ, как это сделал СССР.Повторять тот советский опыт ни в коем случае нельзя. Да сегодня это и невозможно. Потому что современное российское общество, слава Богу, куда более открытое. Поэтому я, естественно, не выступаю за бесконечный рост военных расходов. Но в данной ситуации он оправдан, он нужен, так как двигает Россию вперед.— Вы полагаете, что бурное развитие военной промышленности, идущее в настоящее время, способно вытянуть экономику России? Считаете, что страна может позволить себе и пушки, и масло?— Россия может и должна позволить себе и пушки, и масло. Но при условии, что впереди она поставит дух. Это первое.Второе. Именно военная промышленность, уверен, должна сегодня потянуть за собой и всю экономику, и науку, и образование. Привести к таким глубинным изменениям в обществе, когда инженеры и квалифицированные рабочие станут снова элитой. А не политологи, олигархи и их обслуга.Послушайте, но в России так было всегда: и в Советском Союзе, и в Российской империи. В нашей стране другие двигатели никогда не работали. Перераспределение человеческого капитала, финансовых потоков в сторону военно-промышленного комплекса является единственным и главным двигателем технологического развития России. Напомню, что реформы Петра были, ко всему прочему, нацелены на то, чтобы создать в России военную промышленность.— Знаю вашу точку зрения, согласно которой господству Запада в мире приходит конец. Если так, что идет на смену?— Западная система регулирования международных экономических отношений, которая была создана им после окончания Второй мировой войны, действительно, разваливается. Ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка, по сути, уже нет. Оба эти института — трупы или дышат на ладан.Запад окончательно потерял способность доминировать в мировой экономике, перекачивать богатства в свой карман. На доллар все чаще смотрят с опаской, если не с отвращением. Большинство стран освобождение от западного господства связывают сегодня с Россией, с надеждой смотрят на нее, что накладывает на Москву и ее друзей особую ответственность.Образующийся вакуум надо, конечно, заполнять новыми международными структурами, которые будут иметь реальный вес. Задача эта наитруднейшая, и чем раньше мы начнем ее претворять в жизнь, тем меньше понесем жертв, двигаясь по пути кардинальной перестройки мира, на которую потребуется лет 20-25.— О каких жертвах вы говорите?— Тех, которые вызовут многочисленные войны в самых разных частях планеты. Ведь одновременно с крушением Запада, возникают новые мировые центры в Азии, Африке, Латинской Америке. Одни государства опускаются, другие поднимаются. Трения между ними неизбежны, потому что страны будут бороться за зоны своего влияния, за свои зоны привилегированных интересов. Это естественный процесс.При этом не надо также забывать о глобальных изменениях климата. Затопление прибрежных регионов, дефицит качественной воды грозит вызвать массовый голод, который приведет к гигантским потокам миграции. Между странами возникнут многие линии напряжения, которое легко может перерасти в тот или иной вооруженный конфликт. Цепная реакция способна развязать и большую войну.— Под большой войной вы имеете в виду Третью мировую? Где ж она, по-вашему, возникнет: в Европе, Азии, на Ближнем Востоке? Горячих точек уже сегодня предостаточно.— Скажу сразу, что да, опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает. Где она возникнет? Конечно, в Европе, ведь главная причина этого – отчаянная попытка Запада подорвать Россию.Вот почему я так настаиваю сегодня на возрождении роли ядерного фактора, ядерного оружия, которое последние семь десятилетий играло роль надежного предохранителя. Существовавшее между Москвой и Вашингтоном все это время "равновесие страха" необходимо сегодня вернуть. Упор на ядерном оружии нам нужно делать не только для защиты собственных российских национальных интересов, но и для поддержания международного мира.Только Россия в состоянии спасти сегодня человечество от Третьей мировой войны. Только зная мощь нашего ядерного потенциала, никто на Западе не рискнет применить свое ядерное оружие против нас, отдавая себе отчет, что в этом случае они будут просто стерты с лица земли.— Есть такая злая шутка, что в случае Третьей мировой войны, Четвертая будет вестись с помощью палок и камней.— Вот именно поэтому Третьей мировой войны ни в коем случае допустить нельзя. Потому что, скорее всего, если она и не приведет к гибели Земли, то определенно приведет к гибели человеческой цивилизации в ее современном виде, что чудовищно.— Какую ошибку Москва ни в коем случае не должна сегодня допустить?— Главное, мы не должны слишком долго затягивать конфликт с Западом на Украине. Его нужно решать в течение ближайших двух лет.Нет, лучше всего, разумеется, его закончить прямо завтра. Потому что гибнут люди. Наши, в первую очередь. Но, в конце концов, и обманутые, несчастные украинцы. Их гибнет во много раз больше, чем наших. Там же еще огромные потери и среди мирного населения, но не от наших бомбардировок, а от той разрушительной системы, что создал в стране киевский режим, который привел к нищете и разрухе украинский народ. Война поистине смертельна для него.— Чем же эта война должна, с вашей точки зрения, закончиться?— Тем, что значительная часть украинских территорий (на юге и востоке страны) отойдет России. Вся Украина нам не нужна. Это слишком накладно как морально, так и экономически.То государственное образование, которое останется от Украины, должно быть полностью демилитаризовано и иметь нейтральный статус.— Ну а где лежит ключ от мира: в Москве или в Вашингтоне?— Конечно, по всем вопросам войны и мира мы должны пока договариваться прежде всего с американцами. Но Вашингтон на обозримое будущее мало дееспособен. К тому же до сих пор эта война им была относительно выгодна.Мы задержались с тем, чтобы доказать очевидное — за тактическими выгодами лежит неминуемое тяжкое поражение. Нужно заставить американское "глубинное государство" понять, что нынешняя линия и нынешнее руководство ведут США к краху. Но он может стать катастрофой для всех. Серьезный разговор — через шаг — необходим. Но к этому разговору нужно заранее, и нами, привлекать ведущие страны мирового большинства, вырабатывать с ними общую позицию по будущей архитектуре мировой системы.Нужно сделать так, чтобы американцы поняли, что им выгоднее выйти из игры и переложить поражение на европейцев, которые войну России на Украине довольно быстро обязательно проиграют. В противном случае, американцам придется с позором бежать вместе с европейцами. Это — при жесткой и правильной политике — достижимая цель.А потом будет новый тур борьбы. Главное сейчас достаточно быстро, за год-полтора, победить и не допустить скатывания мира к всеобщему ядерному Армагеддону. Хотелось бы по дороге не быть вынужденными жестоко наказывать европейцев, потерявших разум и снова гонящих к мировой войне. Похоже, что опыт двух предыдущих, которые они развязали, за одно поколение забывается.

https://ria.ru/20240710/kompanii-1958654363.html

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https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html

https://ria.ru/20240707/politika-1957976915.html

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957656290.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956041621.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)