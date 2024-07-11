В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших
WAFA: более 60 тел нашли в районе Шуджайя после вывода израильских войск
© AP Photo / Abdel Kareem HanaТранспортировка тела погибшего, сектор Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Транспортировка тела погибшего, сектор Газа. Архивное фото
КАИР, 11 июл - РИА Новости. Более 60 тел обнаружены в районе Шуджайя на востоке города Газа после вывода израильских войск, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники.
Согласно источникам, спасатели и медики извлекли более 60 тел погибших в Шуджайе, десятки по-прежнему находятся под завалами. Сообщается, что израильские военные находились в том районе около двух недель.
Источники добавили, что более 85% жилых домов в Шуджайе были уничтожены в результате действий израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысячи, пострадали более 88 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.