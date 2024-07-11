https://ria.ru/20240711/izrail-1959049558.html

В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших

В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших - РИА Новости, 11.07.2024

В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших

Более 60 тел обнаружены в районе Шуджайя на востоке города Газа после вывода израильских войск, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на медицинские... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:33

2024-07-11T17:33

2024-07-11T17:33

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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Более 60 тел обнаружены в районе Шуджайя на востоке города Газа после вывода израильских войск, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники. Согласно источникам, спасатели и медики извлекли более 60 тел погибших в Шуджайе, десятки по-прежнему находятся под завалами. Сообщается, что израильские военные находились в том районе около двух недель. Источники добавили, что более 85% жилых домов в Шуджайе были уничтожены в результате действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысячи, пострадали более 88 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240710/izrail-1958795319.html

https://ria.ru/20240711/konflikt-1915630213.html

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израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире