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В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших - РИА Новости, 11.07.2024
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17:33 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/izrail-1959049558.html
В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших
В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших - РИА Новости, 11.07.2024
В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших
Более 60 тел обнаружены в районе Шуджайя на востоке города Газа после вывода израильских войск, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на медицинские... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:33
2024-07-11T17:33
израиль
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хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Более 60 тел обнаружены в районе Шуджайя на востоке города Газа после вывода израильских войск, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники. Согласно источникам, спасатели и медики извлекли более 60 тел погибших в Шуджайе, десятки по-прежнему находятся под завалами. Сообщается, что израильские военные находились в том районе около двух недель. Источники добавили, что более 85% жилых домов в Шуджайе были уничтожены в результате действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысячи, пострадали более 88 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240710/izrail-1958795319.html
https://ria.ru/20240711/konflikt-1915630213.html
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израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В районе Шуджайя в Газе нашли более 60 тел погибших

WAFA: более 60 тел нашли в районе Шуджайя после вывода израильских войск

© AP Photo / Abdel Kareem HanaТранспортировка тела погибшего, сектор Газа
Транспортировка тела погибшего, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Транспортировка тела погибшего, сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Более 60 тел обнаружены в районе Шуджайя на востоке города Газа после вывода израильских войск, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники.
Согласно источникам, спасатели и медики извлекли более 60 тел погибших в Шуджайе, десятки по-прежнему находятся под завалами. Сообщается, что израильские военные находились в том районе около двух недель.
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Источники добавили, что более 85% жилых домов в Шуджайе были уничтожены в результате действий израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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