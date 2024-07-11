https://ria.ru/20240711/izrail-1958985683.html

США отправят в Израиль часть боеприпасов в ближайшие дни

США отправят в Израиль часть боеприпасов в ближайшие дни - РИА Новости, 11.07.2024

США отправят в Израиль часть боеприпасов в ближайшие дни

Координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта, что часть критически... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:34

2024-07-11T14:34

2024-07-11T18:07

израиль

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл — РИА Новости. Координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта, что часть критически важных боеприпасов, поставка которых была ранее задержана, будет отправлена в Израиль в ближайшие дни, сообщила пресс-служба минобороны еврейского государства."В четверг министр обороны Йоав Галант встретился с координатором Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве ... В ходе беседы Макгерк проинформировал министра Галанта о поставках критически важных боеприпасов, часть из которых будет отправлена ​​в Израиль в ближайшие дни", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обсудили прогресс, достигнутый в переговорах касательно соглашения об освобождении заложников из сектора Газа, с акцентом на меры безопасности, необходимые для предотвращения контрабанды оружия в палестинский анклав.По данным пресс-службы, в разговоре с Макгерком израильский министр обороны выразил свою признательность администрации США за "сохранение важного оборонного сотрудничества, за ее лидирующую позицию в вопросе заложников и за приверженность превосходству Израиля в сфере безопасности в регионе".В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что власти США вскоре направят Израилю партию бомб массой 500 фунтов (около 227 килограммов), поставки которых были приостановлены два месяца назад в связи с проведением израильской армией военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.В июне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично выразил возмущение в связи с задержками поставок американских вооружений Израилю. По его словам, четыре месяца назад США резко сократили военные поставки, которые необходимы Израилю в свете продолжающейся войны в секторе Газа.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240627/voennye-1955969897.html

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израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сша