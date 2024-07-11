Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России
Брекелманс: страны, передавшие Украине F-16, обсуждают их применение против РФ
© AP Photo / Andrew MedichiniИстребитель F-16
© AP Photo / Andrew Medichini
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их использовании для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.
"Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители. — Прим. ред.) в России", — сказал он.
Накануне госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и союзники уже начали передавать киевскому режиму американские истребители F-16. Кроме того, согласно совместному заявлению лидеров США, Нидерландов и Дании, ВСУ снабдят эскадрильями этих самолетов и будут помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
По данным газеты, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет накладывать никаких ограничений на использование F-16.
Амстердам и Копенгаген согласились предоставить Киеву эти истребители в прошлом году. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Тогда уже экс-глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Украине разрешат использовать F-16 для ударов по России.
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких истребителей киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
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