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Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 11.07.2024 (обновлено: 23:09 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1959101410.html
Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России
Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России - РИА Новости, 11.07.2024
Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России
Страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их использовании для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:20
2024-07-11T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нидерланды
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их использовании для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса."Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители. — Прим. ред.) в России", — сказал он.По данным газеты, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет накладывать никаких ограничений на использование F-16.Амстердам и Копенгаген согласились предоставить Киеву эти истребители в прошлом году. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Тогда уже экс-глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Украине разрешат использовать F-16 для ударов по России.Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких истребителей киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240711/belyy-dom-1959072415.html
https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, владимир зеленский, сергей лавров, нато, f-16, ларс лёкке расмуссен, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Ларс Лёкке Расмуссен, Госдума РФ
Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России

Брекелманс: страны, передавшие Украине F-16, обсуждают их применение против РФ

© AP Photo / Andrew MedichiniИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их использовании для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.
"Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители. — Прим. ред.) в России", — сказал он.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16
Вчера, 18:49

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и союзники уже начали передавать киевскому режиму американские истребители F-16. Кроме того, согласно совместному заявлению лидеров США, Нидерландов и Дании, ВСУ снабдят эскадрильями этих самолетов и будут помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.

По данным газеты, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет накладывать никаких ограничений на использование F-16.
Амстердам и Копенгаген согласились предоставить Киеву эти истребители в прошлом году. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Тогда уже экс-глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Украине разрешат использовать F-16 для ударов по России.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Очень плохой день для ВСУ". Россия показала, как будет уничтожать F-16
5 июля, 08:00
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких истребителей киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНидерландыВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОF-16Ларс Лёкке РасмуссенГосдума РФ
 
 
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