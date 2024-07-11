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Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России

Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России - РИА Новости, 11.07.2024

Страны, передавшие ВСУ F-16, обсуждают их применение для ударов по России

Страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их использовании для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:20

2024-07-11T22:20

2024-07-11T23:09

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их использовании для ударов по территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса."Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов (которыми вооружены истребители. — Прим. ред.) в России", — сказал он.По данным газеты, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил Владимиру Зеленскому, что не будет накладывать никаких ограничений на использование F-16.Амстердам и Копенгаген согласились предоставить Киеву эти истребители в прошлом году. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Тогда уже экс-глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Украине разрешат использовать F-16 для ударов по России.Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких истребителей киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240711/belyy-dom-1959072415.html

https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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