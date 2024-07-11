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Запад проигнорировал предостережения России по F-16, заявили в Крыму - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 11.07.2024 (обновлено: 17:44 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1959050780.html
Запад проигнорировал предостережения России по F-16, заявили в Крыму
Запад проигнорировал предостережения России по F-16, заявили в Крыму - РИА Новости, 11.07.2024
Запад проигнорировал предостережения России по F-16, заявили в Крыму
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:38
2024-07-11T17:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
георгий мурадов
нато
f-16
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад проигнорировал предостережения России о последствиях передачи киевскому режиму американских истребителей F-16. Западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. В нем отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению. "Весьма сомнительно, что американский президент и его госсекретарь Блинкен отдают себе отчет, к чему приведет ситуация, когда американские носители ядерных ракет F-16 вот-вот поступят, по их словам, в распоряжение готовых на все киевских бандеровцев. Проигнорированы все предупреждения российского руководства о недопустимости этого шага, ведущего человечество к катастрофе", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, российская сторона, как полагают эксперты, будет вынуждена отвечать уничтожением американских истребителей, возможно, и не дожидаясь их прибытия на украинское поле боя. "При этом Москва, безусловно, учитывает, что цель - наносить удары по российской территории - натовцами официально объявлена. Следовательно, как оценивают зарубежные аналитики, удары могут быть нанесены и по местам скопления западных вооружений, особенно потенциальных ядерных носителей, еще до того, как они попадут на украинскую территорию. Отдельные эксперты прямо предупреждают, что российские сокрушительные удары по железнодорожным узлам, аэродромам, портам, мостам и главным киевским штабам будут в этом случае вполне оправданы", - сказал Мурадов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
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россия, украина, георгий мурадов, нато, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Георгий Мурадов, НАТО, F-16, В мире
Запад проигнорировал предостережения России по F-16, заявили в Крыму

Постпред Крыма Мурадов обвинил Запад в игнорировании предостережения по F-16

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что коллективный Запад проигнорировал предостережения России о последствиях передачи киевскому режиму американских истребителей F-16.
Западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. В нем отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
"Весьма сомнительно, что американский президент и его госсекретарь Блинкен отдают себе отчет, к чему приведет ситуация, когда американские носители ядерных ракет F-16 вот-вот поступят, по их словам, в распоряжение готовых на все киевских бандеровцев. Проигнорированы все предупреждения российского руководства о недопустимости этого шага, ведущего человечество к катастрофе", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, российская сторона, как полагают эксперты, будет вынуждена отвечать уничтожением американских истребителей, возможно, и не дожидаясь их прибытия на украинское поле боя.
«
"При этом Москва, безусловно, учитывает, что цель - наносить удары по российской территории - натовцами официально объявлена. Следовательно, как оценивают зарубежные аналитики, удары могут быть нанесены и по местам скопления западных вооружений, особенно потенциальных ядерных носителей, еще до того, как они попадут на украинскую территорию. Отдельные эксперты прямо предупреждают, что российские сокрушительные удары по железнодорожным узлам, аэродромам, портам, мостам и главным киевским штабам будут в этом случае вполне оправданы", - сказал Мурадов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГеоргий МурадовНАТОF-16В мире
 
 
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