Иран обвинил Запад в попытке оправдать поставки оружия Киеву
МИД Ирана обвинил Запад в попытке оправдать поставки оружия Киеву
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале министерства иностранных дел Ирана.
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"Как мы неоднократно заявляли, любая попытка связать конфликт на Украине с двусторонним сотрудничеством между Исламской Республикой Иран и Россией происходит исключительно по предвзятым политическим мотивам с целью легитимизации вмешательства и продолжения помощи Запада Украине вооружением", - приводит слова Канаани МИД Ирана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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19 апреля, 13:29