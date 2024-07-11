https://ria.ru/20240711/iphone-1959035371.html

Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников

Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников - РИА Новости, 11.07.2024

Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников

Пользователей iPhone предупредили о риске фишинговой SMS-кампании, пишет Forbes со ссылкой на службу кибербезопасности Symantec. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:23

2024-07-11T17:23

2024-07-11T22:13

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технологии

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователей iPhone предупредили о риске фишинговой SMS-кампании, пишет Forbes со ссылкой на службу кибербезопасности Symantec.Как сообщает издание, в сообщениях, отправляемых владельцам iPhone, злоумышленники предлагают посетить сайт, чтобы "продолжить использование продукта". Вредоносные ссылки могут отправляться по электронной почте, но все большую популярность приобретает SMS-рассылка, или "смишинг"."Мошенники становятся все более хитрыми и используют формулировки, вызывающие панику, такие как: "важно", "срочно". Это увеличивает их шанс на успех, поэтому пользователям нужно быть более внимательными к ссылкам, вшитым в текст сообщения", — приводит Forbes слова консультанта по кибербезопасности в компании ESET Джейка Мура.Эксперт советует тщательно проверять источник при получении письма с просьбой зайти в iCloud — случайный номер телефона вряд ли будет принадлежать Apple. "Даже если вы уверены, что сообщение пришло из официального источника, вы можете перейти по ссылке отдельно, используя официальный URL или через настройки в телефоне", — рассказал Мур.Отмечается, что из-за репутации Apple пользователи становятся более доверчивыми к уведомлениям, выглядящим как официальное письмо.Кроме того, автор статьи рекомендует подключить многофакторную аутентификацию с использованием Face ID или Touch ID — такой шаг может обезопасить учетную запись от нежелательных действий злоумышленников.

https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html

https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, apple, технологии