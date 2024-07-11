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Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников - РИА Новости, 11.07.2024
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17:23 11.07.2024 (обновлено: 22:13 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/iphone-1959035371.html
Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников
Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников - РИА Новости, 11.07.2024
Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников
Пользователей iPhone предупредили о риске фишинговой SMS-кампании, пишет Forbes со ссылкой на службу кибербезопасности Symantec. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:23
2024-07-11T22:13
в мире
apple
технологии
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователей iPhone предупредили о риске фишинговой SMS-кампании, пишет Forbes со ссылкой на службу кибербезопасности Symantec.Как сообщает издание, в сообщениях, отправляемых владельцам iPhone, злоумышленники предлагают посетить сайт, чтобы "продолжить использование продукта". Вредоносные ссылки могут отправляться по электронной почте, но все большую популярность приобретает SMS-рассылка, или "смишинг"."Мошенники становятся все более хитрыми и используют формулировки, вызывающие панику, такие как: "важно", "срочно". Это увеличивает их шанс на успех, поэтому пользователям нужно быть более внимательными к ссылкам, вшитым в текст сообщения", — приводит Forbes слова консультанта по кибербезопасности в компании ESET Джейка Мура.Эксперт советует тщательно проверять источник при получении письма с просьбой зайти в iCloud — случайный номер телефона вряд ли будет принадлежать Apple. "Даже если вы уверены, что сообщение пришло из официального источника, вы можете перейти по ссылке отдельно, используя официальный URL или через настройки в телефоне", — рассказал Мур.Отмечается, что из-за репутации Apple пользователи становятся более доверчивыми к уведомлениям, выглядящим как официальное письмо.Кроме того, автор статьи рекомендует подключить многофакторную аутентификацию с использованием Face ID или Touch ID — такой шаг может обезопасить учетную запись от нежелательных действий злоумышленников.
https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html
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60
353
60
в мире, apple, технологии
В мире, Apple, Технологии
Пользователям iPhone рассказали, как защититься от новой уловки мошенников

Владельцам iPhone рекомендуют открывать ссылки только из надежных источников

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователей iPhone предупредили о риске фишинговой SMS-кампании, пишет Forbes со ссылкой на службу кибербезопасности Symantec.
Как сообщает издание, в сообщениях, отправляемых владельцам iPhone, злоумышленники предлагают посетить сайт, чтобы "продолжить использование продукта". Вредоносные ссылки могут отправляться по электронной почте, но все большую популярность приобретает SMS-рассылка, или "смишинг".
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"Мошенники становятся все более хитрыми и используют формулировки, вызывающие панику, такие как: "важно", "срочно". Это увеличивает их шанс на успех, поэтому пользователям нужно быть более внимательными к ссылкам, вшитым в текст сообщения", — приводит Forbes слова консультанта по кибербезопасности в компании ESET Джейка Мура.
Эксперт советует тщательно проверять источник при получении письма с просьбой зайти в iCloud — случайный номер телефона вряд ли будет принадлежать Apple.
"Даже если вы уверены, что сообщение пришло из официального источника, вы можете перейти по ссылке отдельно, используя официальный URL или через настройки в телефоне", — рассказал Мур.
Отмечается, что из-за репутации Apple пользователи становятся более доверчивыми к уведомлениям, выглядящим как официальное письмо.
Кроме того, автор статьи рекомендует подключить многофакторную аутентификацию с использованием Face ID или Touch ID — такой шаг может обезопасить учетную запись от нежелательных действий злоумышленников.
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