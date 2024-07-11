Рейтинг@Mail.ru
В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 11.07.2024 (обновлено: 18:57 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html
В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны
В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны - РИА Новости, 11.07.2024
В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны
В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине эксперты, авторы идей, представители... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:28
2024-07-11T18:57
технологии
россия
сахалин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959063960_0:1205:2048:2357_1920x0_80_0_0_6a35677efd7be8be48e1e7a41a71a3e1.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине эксперты, авторы идей, представители региональных органов власти и бизнеса дадут предложения, как трансформировать форум "Сильные идеи для нового времени", чтобы поступающие инициативы граждан позволили в более сжатые сроки решить задачи, обозначенные президентом в национальных целях развития, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости. "Результатом нашей работы на "Архипелаге" должна стать концепция проведения форума сильных идей в 2025 году. Важно, что именно победители форума этого года и прошлых лет на основе собственного опыта пропишут более удобный клиентский путь, начиная с момента подачи заявки до попадания идеи в топ-100 или топ-1000, дадут обратную связь и расскажут, какие критерии оценки и меры поддержки проектов должны быть", - сказала глава АСИ. Она также поделилась принципами отбора идей. Во-первых, каждая инициатива должна влиять и способствовать достижению показателей нацпроектов. Во-вторых, необходимо учитывать запросы функциональных заказчиков на технологии и решения, чтобы обеспечить гарантированный спрос на проекты-финалисты форума. Запросы могут поступать как от предприятий, так и от органов власти. Такой подход позволит оперативнее запускать пилотирование проектов, их тиражирование и масштабирование. Кроме того, предложенные идеи должны решать возможные барьеры социально-экономического развития страны. На "Архипелаге" эксперты и лидеры идей определят такие проблемные зоны. Также на проектировочных сессиях лидеры идей и проектов, вошедших в топ-10 и топ-100, обменяются опытом и расскажут о сложностях и препятствиях при размещении идей. В рамках стратегического трека форума эксперты АСИ помогут лидерам определить точки роста и ниши для развития, а также провести доработку или корректировку бизнес-моделей. Один из слоганов форума "Сильные идеи для нового времени" — "Страну меняют люди". Отбор проектов и лидерских решений для дальнейшей поддержки — уставная деятельность АСИ. Вся эта работа объединена в проект "Страну меняют люди".За четыре года на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени" собрано больше 88 тысяч идей, которые подали жители России по самому широкому кругу социально-экономического развития. Это вопросы, связанные с качеством жизни, технологическим развитием, профессиональным образованием, экологией, цифровыми технологиями, экономикой и предпринимательством. Всего на крауд-платформе форума зарегистрировано более полумиллиона участников. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".
https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html
https://ria.ru/20240213/resheniya-1927077708.html
россия
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959063960_0:1013:2048:2549_1920x0_80_0_0_8ba077cf78334e0aad553edc2d951f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сахалин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Технологии, Россия, Сахалин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны

© Фото : пресс-служба АСИГендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала о форуме "Сильные идеи для нового времени" в 2025 году
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала о форуме Сильные идеи для нового времени в 2025 году - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : пресс-служба АСИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине эксперты, авторы идей, представители региональных органов власти и бизнеса дадут предложения, как трансформировать форум "Сильные идеи для нового времени", чтобы поступающие инициативы граждан позволили в более сжатые сроки решить задачи, обозначенные президентом в национальных целях развития, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости.
"Результатом нашей работы на "Архипелаге" должна стать концепция проведения форума сильных идей в 2025 году. Важно, что именно победители форума этого года и прошлых лет на основе собственного опыта пропишут более удобный клиентский путь, начиная с момента подачи заявки до попадания идеи в топ-100 или топ-1000, дадут обратную связь и расскажут, какие критерии оценки и меры поддержки проектов должны быть", - сказала глава АСИ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах
22 мая, 16:28
Она также поделилась принципами отбора идей. Во-первых, каждая инициатива должна влиять и способствовать достижению показателей нацпроектов. Во-вторых, необходимо учитывать запросы функциональных заказчиков на технологии и решения, чтобы обеспечить гарантированный спрос на проекты-финалисты форума. Запросы могут поступать как от предприятий, так и от органов власти. Такой подход позволит оперативнее запускать пилотирование проектов, их тиражирование и масштабирование.
Кроме того, предложенные идеи должны решать возможные барьеры социально-экономического развития страны. На "Архипелаге" эксперты и лидеры идей определят такие проблемные зоны. Также на проектировочных сессиях лидеры идей и проектов, вошедших в топ-10 и топ-100, обменяются опытом и расскажут о сложностях и препятствиях при размещении идей. В рамках стратегического трека форума эксперты АСИ помогут лидерам определить точки роста и ниши для развития, а также провести доработку или корректировку бизнес-моделей.
Один из слоганов форума "Сильные идеи для нового времени" — "Страну меняют люди". Отбор проектов и лидерских решений для дальнейшей поддержки — уставная деятельность АСИ. Вся эта работа объединена в проект "Страну меняют люди".
За четыре года на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени" собрано больше 88 тысяч идей, которые подали жители России по самому широкому кругу социально-экономического развития. Это вопросы, связанные с качеством жизни, технологическим развитием, профессиональным образованием, экологией, цифровыми технологиями, экономикой и предпринимательством. Всего на крауд-платформе форума зарегистрировано более полумиллиона участников.
10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".
Совещание - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Эксперты выбрали топ-1000 решений форума "Сильные идеи для нового времени"
13 февраля, 14:34
 
ТехнологииРоссияСахалинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала