https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html

В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны

В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны - РИА Новости, 11.07.2024

В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны

В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине эксперты, авторы идей, представители... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:28

2024-07-11T18:28

2024-07-11T18:57

технологии

россия

сахалин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине эксперты, авторы идей, представители региональных органов власти и бизнеса дадут предложения, как трансформировать форум "Сильные идеи для нового времени", чтобы поступающие инициативы граждан позволили в более сжатые сроки решить задачи, обозначенные президентом в национальных целях развития, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости. "Результатом нашей работы на "Архипелаге" должна стать концепция проведения форума сильных идей в 2025 году. Важно, что именно победители форума этого года и прошлых лет на основе собственного опыта пропишут более удобный клиентский путь, начиная с момента подачи заявки до попадания идеи в топ-100 или топ-1000, дадут обратную связь и расскажут, какие критерии оценки и меры поддержки проектов должны быть", - сказала глава АСИ. Она также поделилась принципами отбора идей. Во-первых, каждая инициатива должна влиять и способствовать достижению показателей нацпроектов. Во-вторых, необходимо учитывать запросы функциональных заказчиков на технологии и решения, чтобы обеспечить гарантированный спрос на проекты-финалисты форума. Запросы могут поступать как от предприятий, так и от органов власти. Такой подход позволит оперативнее запускать пилотирование проектов, их тиражирование и масштабирование. Кроме того, предложенные идеи должны решать возможные барьеры социально-экономического развития страны. На "Архипелаге" эксперты и лидеры идей определят такие проблемные зоны. Также на проектировочных сессиях лидеры идей и проектов, вошедших в топ-10 и топ-100, обменяются опытом и расскажут о сложностях и препятствиях при размещении идей. В рамках стратегического трека форума эксперты АСИ помогут лидерам определить точки роста и ниши для развития, а также провести доработку или корректировку бизнес-моделей. Один из слоганов форума "Сильные идеи для нового времени" — "Страну меняют люди". Отбор проектов и лидерских решений для дальнейшей поддержки — уставная деятельность АСИ. Вся эта работа объединена в проект "Страну меняют люди".За четыре года на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени" собрано больше 88 тысяч идей, которые подали жители России по самому широкому кругу социально-экономического развития. Это вопросы, связанные с качеством жизни, технологическим развитием, профессиональным образованием, экологией, цифровыми технологиями, экономикой и предпринимательством. Всего на крауд-платформе форума зарегистрировано более полумиллиона участников. 10-21 июля на Сахалине проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Трек "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив посвящен проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в регионах России. Направления работы: "Сильные идеи для нового времени - 2025", "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость", "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья", "#ПроБудущее", "Креативная экономика", "Устойчивая и динамичная экономика" и "Кадры".

https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html

https://ria.ru/20240213/resheniya-1927077708.html

россия

сахалин

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Алёна Пава

технологии, россия, сахалин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)