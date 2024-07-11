https://ria.ru/20240711/gutsul-1958997325.html

Гуцул назвала дело против нее о финансировании партии "Шор" сфабрикованным

Гуцул назвала дело против нее о финансировании партии "Шор" сфабрикованным - РИА Новости, 11.07.2024

Гуцул назвала дело против нее о финансировании партии "Шор" сфабрикованным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе, что дело о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" сфабриковано и это... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:08

2024-07-11T15:08

2024-07-11T15:11

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе, что дело о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" сфабриковано и это признал даже свидетель. Судебное заседание в четверг стало третьим за нынешнюю неделю по делу Гуцул. Все они проходят на фоне митингов сторонников главы Гагаузии, которые требуют, чтобы власти прекратили давление на Гуцул и оппозицию в целом и ушли в отставку. "У них даже свидетель подтвердил, что это дело сфабриковано. Повторю: я ни в чем не виновата. Мы докажем невиновность. Во время судебного заседания прокурорам были заданы резонные вопросы о том, на основании чего они "нарисовали какие-то цифры" в деле. У них ничего нет. Одни голословные обвинения", - сказала Гуцул перед собравшимися у здания суда. Она отметила, что судебные заседания по ее делу запланированы на июль, сентябрь и октябрь, чуть ли не на каждый день, и это свидетельствует о том, что власти намерены завершить процесс в ускоренном режиме до президентских выборов, которые пройдут 20 октября. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957447864.html

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

https://ria.ru/20240626/moldaviya-1955646051.html

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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул