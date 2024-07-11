В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом
Депутат ГД попросила Сбербанк закрыть выпуск детских карт с радужным единорогом
© ПАО СбербанкДизайн детской СберКарты с единорогом
© ПАО Сбербанк
Дизайн детской СберКарты с единорогом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа, в котором просит прекратить выпуск детских карт с радужным единорогом в связи с запретом и признанием экстремистским движения ЛГБТ* в РФ, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
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"Просим Вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего Комитета, о недопущении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, и остановить выпуск "Детской СберКарты" с "радужным единорогом" - символикой движения ЛГБТ*", - написано в обращении.
Останина в письме рассказала, что в комитет Госдумы поступают обращения от родителей, они возмущены выпуском дебетовых карт "Детская СберКарта" с изображением радужного единорога. Также она отметила, что "радужная символика" является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России.
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"5 декабря 2022 года Президентом РФ В.В. Путиным были подписаны два закона … Введены запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Одновременно ужесточено наказание за правонарушения в этой области", - сказано в депутатском запросе.
*ЛГБТ-движение – экстремистская организация, запрещенная в России.