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В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом - РИА Новости, 11.07.2024
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16:57 11.07.2024 (обновлено: 17:03 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/gosduma-1959036098.html
В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом
В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом - РИА Новости, 11.07.2024
В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа, в котором просит прекратить выпуск детских карт с... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:57
2024-07-11T17:03
общество
россия
герман греф
госдума рф
сбербанк россии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа, в котором просит прекратить выпуск детских карт с радужным единорогом в связи с запретом и признанием экстремистским движения ЛГБТ* в РФ, запрос есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Просим Вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего Комитета, о недопущении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, и остановить выпуск &quot;Детской СберКарты&quot; с &quot;радужным единорогом&quot; - символикой движения ЛГБТ*&quot;, - написано в обращении.Останина в письме рассказала, что в комитет Госдумы поступают обращения от родителей, они возмущены выпуском дебетовых карт "Детская СберКарта" с изображением радужного единорога. Также она отметила, что "радужная символика" является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России. "5 декабря 2022 года Президентом РФ В.В. Путиным были подписаны два закона … Введены запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Одновременно ужесточено наказание за правонарушения в этой области", - сказано в депутатском запросе.*ЛГБТ-движение – экстремистская организация, запрещенная в России.
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общество, россия, герман греф, госдума рф, сбербанк россии
Общество, Россия, Герман Греф, Госдума РФ, Сбербанк России
В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом

Депутат ГД попросила Сбербанк закрыть выпуск детских карт с радужным единорогом

© ПАО СбербанкДизайн детской СберКарты с единорогом
Дизайн детской СберКарты с единорогом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ПАО Сбербанк
Дизайн детской СберКарты с единорогом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа, в котором просит прекратить выпуск детских карт с радужным единорогом в связи с запретом и признанием экстремистским движения ЛГБТ* в РФ, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Просим Вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего Комитета, о недопущении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, и остановить выпуск "Детской СберКарты" с "радужным единорогом" - символикой движения ЛГБТ*", - написано в обращении.

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20 июня, 12:15
Останина в письме рассказала, что в комитет Госдумы поступают обращения от родителей, они возмущены выпуском дебетовых карт "Детская СберКарта" с изображением радужного единорога. Также она отметила, что "радужная символика" является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России.
«
"5 декабря 2022 года Президентом РФ В.В. Путиным были подписаны два закона … Введены запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Одновременно ужесточено наказание за правонарушения в этой области", - сказано в депутатском запросе.
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*ЛГБТ-движение – экстремистская организация, запрещенная в России.
 
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