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При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:35 11.07.2024 (обновлено: 23:50 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/gladkov-1959096646.html
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей
Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:35
2024-07-11T23:50
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
харьковская область
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу", — написал он.Как уточнил Гладков, три ребенка получили первую помощь от медиков Шебекинской ЦРБ, сейчас их также везут в ДОКБ."В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет", — отметил глава области.По словам главы областного Минздрава Андрея Иконникова, специалисты детской областной больницы делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.Ранее в четверг Шебекино дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла утром, пострадали девять мирных жителей: пять женщин и четверо мужчин. Вечером армия противника нанесла еще один удар, в результате три человека получили ранения.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959100936.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область, украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Владимир Путин, Россия
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей

Гладков: пять детей пострадали при обстреле ВСУ двора в Шебекино

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде
Автомобиль скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу", — написал он.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Как уточнил Гладков, три ребенка получили первую помощь от медиков Шебекинской ЦРБ, сейчас их также везут в ДОКБ.
"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет", — отметил глава области.
По словам главы областного Минздрава Андрея Иконникова, специалисты детской областной больницы делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.
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Ранее в четверг Шебекино дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла утром, пострадали девять мирных жителей: пять женщин и четверо мужчин. Вечером армия противника нанесла еще один удар, в результате три человека получили ранения.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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