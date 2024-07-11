https://ria.ru/20240711/gladkov-1959096646.html
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей
Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:35
2024-07-11T21:35
2024-07-11T23:50
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу", — написал он.Как уточнил Гладков, три ребенка получили первую помощь от медиков Шебекинской ЦРБ, сейчас их также везут в ДОКБ."В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет", — отметил глава области.По словам главы областного Минздрава Андрея Иконникова, специалисты детской областной больницы делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.Ранее в четверг Шебекино дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла утром, пострадали девять мирных жителей: пять женщин и четверо мужчин. Вечером армия противника нанесла еще один удар, в результате три человека получили ранения.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959100936.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Владимир Путин, Россия
При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей
Гладков: пять детей пострадали при обстреле ВСУ двора в Шебекино
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"В Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу", — написал он.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Как уточнил Гладков, три ребенка получили первую помощь от медиков Шебекинской ЦРБ, сейчас их также везут в ДОКБ.
"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет", — отметил глава области.
По словам главы областного Минздрава Андрея Иконникова, специалисты детской областной больницы делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.
Ранее в четверг Шебекино дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла утром, пострадали девять мирных жителей: пять женщин и четверо мужчин. Вечером армия противника нанесла еще один удар, в результате три человека получили ранения.
Приграничные и центральные регионы России
практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин
, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.