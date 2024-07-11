https://ria.ru/20240711/gladkov-1959096646.html

При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей

При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей - РИА Новости, 11.07.2024

При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей

Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:35

2024-07-11T21:35

2024-07-11T23:50

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

харьковская область

украина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу", — написал он.Как уточнил Гладков, три ребенка получили первую помощь от медиков Шебекинской ЦРБ, сейчас их также везут в ДОКБ."В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет", — отметил глава области.По словам главы областного Минздрава Андрея Иконникова, специалисты детской областной больницы делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.Ранее в четверг Шебекино дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла утром, пострадали девять мирных жителей: пять женщин и четверо мужчин. Вечером армия противника нанесла еще один удар, в результате три человека получили ранения.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240711/obstrel-1959100936.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область, украина, владимир путин, россия