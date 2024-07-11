https://ria.ru/20240711/gladkov-1959079734.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадали шесть человек

При украинском обстреле Белгородской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.07.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:22

2024-07-11T19:22

2024-07-11T20:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Шесть человек получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Борисовский район и Грайворонский городской округ атакованы дронами ВСУ. В районе села Березовка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир", — говорится в публикации.Один из мужчин получил минно-взрывную травму и контузию, второй — закрытую черепно-мозговую травму, контузию, множественные осколочные ранения. Пострадавших направили в областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.Еще одну машину дрон-камикадзе атаковал в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. В местную больницу доставили двух женщин с осколочными ранениями.Кроме того, в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые в момент атаки беспилотника ехали на машине по дороге Байцуры — Грузское. У них закрытые черепно-мозговые травмы, их перевели в белгородскую больницу № 2.Позднее стало известно о еще трех пострадавших при ударе ВСУ по городу Шебекино. Женщину с поверхностным осколочным ранением головы увезли на скорой, а двоим мужчинам с повреждениями рук и ног оказали помощь на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240711/obstrel-1958919475.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины