https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html

Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ

Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ - РИА Новости, 11.07.2024

Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ

Размещение в Германии дальнобойных ударных систем сделает страну мишенью, что не в ее интересах, заявил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:03

2024-07-11T15:03

2024-07-11T15:03

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БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости. Размещение в Германии дальнобойных ударных систем сделает страну мишенью, что не в ее интересах, заявил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, комментируя соответствующие планы Пентагона. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Развертывание делает Германию мишенью для атак. Федеральный канцлер Олаф Шольц действует не в интересах Германии. Он позволяет окончательно испортить отношения Германии с Россией и заставить нас вернуться в стадию конфликта между Востоком и Западом", – отметил Крупалла. Его слова приводятся в релизе партии. Лидер АдГ добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, показал на саммите НАТО, как работает политика суверенного мира в Европе. "Он хочет предотвратить втягивание своей страны в конфликт между США и Россией. Он стремится к диалогу с партнерами на Востоке и Западе. Мы хотим быть такими же связующими звеньями во имя мира в Германии", – пояснил депутат.

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html

https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958937838.html

германия

сша

европа

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в мире, германия, сша, европа, тино крупалла, министерство обороны сша, нато