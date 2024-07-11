https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html
Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ
Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ - РИА Новости, 11.07.2024
Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ
Размещение в Германии дальнобойных ударных систем сделает страну мишенью, что не в ее интересах, заявил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:03
2024-07-11T15:03
2024-07-11T15:03
в мире
германия
сша
европа
тино крупалла
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg
БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости. Размещение в Германии дальнобойных ударных систем сделает страну мишенью, что не в ее интересах, заявил сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, комментируя соответствующие планы Пентагона. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Развертывание делает Германию мишенью для атак. Федеральный канцлер Олаф Шольц действует не в интересах Германии. Он позволяет окончательно испортить отношения Германии с Россией и заставить нас вернуться в стадию конфликта между Востоком и Западом", – отметил Крупалла. Его слова приводятся в релизе партии. Лидер АдГ добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, показал на саммите НАТО, как работает политика суверенного мира в Европе. "Он хочет предотвратить втягивание своей страны в конфликт между США и Россией. Он стремится к диалогу с партнерами на Востоке и Западе. Мы хотим быть такими же связующими звеньями во имя мира в Германии", – пояснил депутат.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html
https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958937838.html
германия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8e66db839936bc98de85003ec11261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, европа, тино крупалла, министерство обороны сша, нато
В мире, Германия, США, Европа, Тино Крупалла, Министерство обороны США, НАТО
Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ
Лидер АдГ Крупалла: размещение в ФРГ дальнобойных систем сделает страну мишенью