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Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе - РИА Новости, 11.07.2024
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08:36 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gaz-1958886996.html
Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе
Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе
Перебои в поставках газа и санкции на "перевалку" российского СПГ через европейские порты повышают потенциальную волатильность газовых котировок в Европе,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:36
2024-07-11T08:36
европа
северное море
норвегия
евгений миронюк
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Перебои в поставках газа и санкции на "перевалку" российского СПГ через европейские порты повышают потенциальную волатильность газовых котировок в Европе, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, комментируя снижение стоимости газа на европейской бирже. Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров. В среду газовые котировки продолжили нисходящий тренд. "Цены на газ остаются восприимчивыми к перебоям в поставках, например, из региона Северного моря, которые временно подстегнули рост цен в начале этого года. Это, наряду с санкциями на "перевалку" российского СПГ через европейские порты, которые могут влиять на объем предложения в европейской газотранспортной системе, повышает потенциальную волатильность цен на газ", – отметил эксперт. Кроме того, аналитики UBS предполагают, что мировые цены на газ будут расти из-за ужесточения фундаментальных показателей спроса и предложения, добавил Миронюк. Они также отмечают перебои в поставках из Норвегии (в том числе Северного моря), Австралии, сокращение добычи природного газа в США, продолжил он. "Указывается, что рост глобального спроса на СПГ останется ниже докризисного пятилетнего среднего показателя в 7%, в 2024 году UBS прогнозирует, что он увеличится лишь на 1% в 2024 году и на 5% в 2025 году", – отметил собеседник агентства. В текущем году тенденция замедления роста закупок СПГ поддержит котировки природного газа, сказал он.
https://ria.ru/20240702/spg-1956728786.html
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европа, северное море, норвегия, евгений миронюк, в мире, россия, сша
Европа, Северное море, Норвегия, Евгений Миронюк, В мире, Россия, США
Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе

Эксперт Миронюк: санкции повышают волатильность газовых котировок в Европе

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Перебои в поставках газа и санкции на "перевалку" российского СПГ через европейские порты повышают потенциальную волатильность газовых котировок в Европе, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, комментируя снижение стоимости газа на европейской бирже.
Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров. В среду газовые котировки продолжили нисходящий тренд.
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"Цены на газ остаются восприимчивыми к перебоям в поставках, например, из региона Северного моря, которые временно подстегнули рост цен в начале этого года. Это, наряду с санкциями на "перевалку" российского СПГ через европейские порты, которые могут влиять на объем предложения в европейской газотранспортной системе, повышает потенциальную волатильность цен на газ", – отметил эксперт.
Кроме того, аналитики UBS предполагают, что мировые цены на газ будут расти из-за ужесточения фундаментальных показателей спроса и предложения, добавил Миронюк. Они также отмечают перебои в поставках из Норвегии (в том числе Северного моря), Австралии, сокращение добычи природного газа в США, продолжил он.
"Указывается, что рост глобального спроса на СПГ останется ниже докризисного пятилетнего среднего показателя в 7%, в 2024 году UBS прогнозирует, что он увеличится лишь на 1% в 2024 году и на 5% в 2025 году", – отметил собеседник агентства.
В текущем году тенденция замедления роста закупок СПГ поддержит котировки природного газа, сказал он.
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