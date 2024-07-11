https://ria.ru/20240711/ganchev-1958979655.html
ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев
ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024
ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев
Российские военные эвакуировали восемь человек из зоны боевых действий в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:22
2024-07-11T14:22
2024-07-11T14:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские военные эвакуировали восемь человек из зоны боевых действий в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Восемь человек эвакуированы бойцами Вооруженных сил Российской Федерации из зоны боевых действий в Харьковской области", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что людям предоставили горячее питание и медпомощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: ВС РФ эвакуировали 8 человек из зоны боевых действий под Харьковом