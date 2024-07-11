https://ria.ru/20240711/ganchev-1958979655.html

ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев

ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024

ВС России эвакуировали восемь человек в Харьковской области, заявил Ганчев

Российские военные эвакуировали восемь человек из зоны боевых действий в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:22

2024-07-11T14:22

2024-07-11T14:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские военные эвакуировали восемь человек из зоны боевых действий в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Восемь человек эвакуированы бойцами Вооруженных сил Российской Федерации из зоны боевых действий в Харьковской области", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что людям предоставили горячее питание и медпомощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2024

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность