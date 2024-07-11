https://ria.ru/20240711/ganchev-1958976895.html

Ганчев: ВСУ используют большое количество западной техники под Харьковом

Ганчев: ВСУ используют большое количество западной техники под Харьковом - РИА Новости, 11.07.2024

Ганчев: ВСУ используют большое количество западной техники под Харьковом

Украинская армия используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении, заявил глава российской администрации Харьковской области РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:11

2024-07-11T14:11

2024-07-11T14:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

белгородская область

виталий ганчев

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинская армия используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы получаем информацию о том, что все-таки достаточно большое количество западной, натовской техники используется, ракетного вооружения...", - сказал Ганчев журналистам на пресс-конференции. По его словам, западное вооружение в том числе используется и при украинских обстрелах Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

белгородская область

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2024

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харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, безопасность