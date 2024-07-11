https://ria.ru/20240711/ganchev-1958975491.html

ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев

ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024

ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев

Армия Украины подтянула на север Харьковской области серьезные резервы с тыла и ряда других направлений, опасаясь прорыва России к Харькову, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:05

2024-07-11T14:05

2024-07-11T14:05

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

россия

виталий ганчев

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Армия Украины подтянула на север Харьковской области серьезные резервы с тыла и ряда других направлений, опасаясь прорыва России к Харькову, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Противник подтянул действительно очень серьезные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения именно на северной территории Харьковской области, боясь прорыва уже непосредственно к самому городу Харькову"? - сказал Ганчев журналистам на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

россия

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2024

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харьковская область, украина, россия, виталий ганчев