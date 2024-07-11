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ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев
Армия Украины подтянула на север Харьковской области серьезные резервы с тыла и ряда других направлений, опасаясь прорыва России к Харькову, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:05
2024-07-11T14:05
2024-07-11T14:05
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
виталий ганчев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Армия Украины подтянула на север Харьковской области серьезные резервы с тыла и ряда других направлений, опасаясь прорыва России к Харькову, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Противник подтянул действительно очень серьезные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения именно на северной территории Харьковской области, боясь прорыва уже непосредственно к самому городу Харькову"? - сказал Ганчев журналистам на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, украина, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Виталий Ганчев
ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, боясь прорыва РФ