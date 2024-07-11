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ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе - РИА Новости, 11.07.2024
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14:22 11.07.2024 (обновлено: 18:39 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html
ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе
ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе - РИА Новости, 11.07.2024
ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе
Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе, выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и поджечь здание,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:22
2024-07-11T18:39
майкоп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе, выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и поджечь здание, сообщили в ЦОС ФСБ."Пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации (далее — МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона. Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) в городе Майкопе и убийство священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания", — говорится в заявлении.Как уточнили в службе, при подготовке преступник провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и сделал самодельные зажигательные устройства. Кроме того, он планировал снимать происходящее на камеру, чтобы затем выложить в Сеть для "пропаганды идей МТО", а после теракта хотел скрыться за границей.Отмечается, что силовики своевременно выявили и пресекли деятельность злоумышленника. У него изъяли запрещенные материалы, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства.Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html
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майкоп
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майкоп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика адыгея, происшествия
Майкоп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Республика Адыгея, Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе

ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в Майкопе в Адыгее

© ФСБ РФФСБ России пресекла теракт в Республике Адыгея
ФСБ России пресекла теракт в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ФСБ РФ
ФСБ России пресекла теракт в Республике Адыгея
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе, выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и поджечь здание, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации (далее — МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона. Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) в городе Майкопе и убийство священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в службе, при подготовке преступник провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и сделал самодельные зажигательные устройства.
Кроме того, он планировал снимать происходящее на камеру, чтобы затем выложить в Сеть для "пропаганды идей МТО", а после теракта хотел скрыться за границей.
Отмечается, что силовики своевременно выявили и пресекли деятельность злоумышленника. У него изъяли запрещенные материалы, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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МайкопФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияРеспублика АдыгеяПроисшествия
 
 
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