https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота - РИА Новости, 11.07.2024
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
На таможне в аэропорту Махачкалы задержали мужчина, который пытался вывезти под одеждой золото на 142 миллиона рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:07
2024-07-11T10:07
2024-07-11T11:39
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На таможне в аэропорту Махачкалы задержали мужчина, который пытался вывезти под одеждой золото на 142 миллиона рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов", — говорится в релизе.Стоимость золота превышает 142 миллиона рублей, добавили в спецслужбе. Мужчина пытался спрятать груз под одеждой в специально изготовленном корсете. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде.
https://ria.ru/20240617/zoloto-1953377322.html
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происшествия, россия, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Махачкала, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти из России 54 слитка золота