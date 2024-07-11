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В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота - РИА Новости, 11.07.2024
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10:07 11.07.2024 (обновлено: 11:39 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота - РИА Новости, 11.07.2024
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
На таможне в аэропорту Махачкалы задержали мужчина, который пытался вывезти под одеждой золото на 142 миллиона рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:07
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происшествия
россия
махачкала
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На таможне в аэропорту Махачкалы задержали мужчина, который пытался вывезти под одеждой золото на 142 миллиона рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов", — говорится в релизе.Стоимость золота превышает 142 миллиона рублей, добавили в спецслужбе. Мужчина пытался спрятать груз под одеждой в специально изготовленном корсете. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде.
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происшествия, россия, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Махачкала, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота

В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти из России 54 слитка золота

© РИА НовостиСлитки золота и украшения, изъятые у пассажира в аэропорту Махачкалы
Слитки золота и украшения, изъятые у пассажира в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости
Слитки золота и украшения, изъятые у пассажира в аэропорту Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На таможне в аэропорту Махачкалы задержали мужчина, который пытался вывезти под одеждой золото на 142 миллиона рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов", — говорится в релизе.
Стоимость золота превышает 142 миллиона рублей, добавили в спецслужбе.
Мужчина пытался спрятать груз под одеждой в специально изготовленном корсете. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде.
Слитки золота, изъятые у контрабандистов в Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Суд вынес приговор контрабандистам за попытку вывезти 24 килограмма золота
17 июня, 12:05
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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