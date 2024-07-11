https://ria.ru/20240711/flot-1959042688.html
США намерены многократно нарастить ледокольный флот
США намерены многократно нарастить ледокольный флот - РИА Новости, 11.07.2024
США намерены многократно нарастить ледокольный флот
США намерены нарастить ледокольный флот и побороться за значительную часть мирового рынка судов этого класса, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:13
2024-07-11T17:13
2024-07-11T17:54
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США намерены нарастить ледокольный флот и побороться за значительную часть мирового рынка судов этого класса, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Сейчас мы располагаем только двумя полярными ледоколами, и они приближаются к концу срока эксплуатации. Мы намерены многократно нарастить нынешнее количество так быстро, как сможем", — сказал он.По данным чиновника, у Канады есть 20 ледоколов, а у недавно вступившей в НАТО Финляндии — восемь. Таким образом, даже в совокупности эти страны не могут превзойти Россию, которая располагает 40 единицами таких судов и продолжает строительство новых.В ближайшее десятилетие союзным государствам понадобятся 70-90 ледоколов, спрогнозировал представитель Белого дома, и власти США хотят, чтобы американские верфи посоревновались за значимую часть общего портфеля заказов.
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
https://ria.ru/20240126/putin-1923710132.html
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сша, россия, канада, нато, в мире, финляндия, китай
США, Россия, Канада, НАТО, В мире, Финляндия, Китай
США намерены многократно нарастить ледокольный флот
Белый дом: США намерены многократно нарастить собственный ледокольный флот