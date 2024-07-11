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Во Флориде при взлете самолета загорелась шина колеса шасси - РИА Новости, 11.07.2024
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18:59 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/florida-1959075160.html
Во Флориде при взлете самолета загорелась шина колеса шасси
Во Флориде при взлете самолета загорелась шина колеса шасси - РИА Новости, 11.07.2024
Во Флориде при взлете самолета загорелась шина колеса шасси
Шина колеса шасси взорвалась и загорелась у самолета Boeing компании American Airlines во время вылета из города Тампа в штате Флорида, информация о возможных... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:59
2024-07-11T18:59
в мире
флорида
тампа
лос-анджелес
american airlines
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шина колеса шасси взорвалась и загорелась у самолета Boeing компании American Airlines во время вылета из города Тампа в штате Флорида, информация о возможных пострадавших не приводится, сообщила газета USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании. "Шина взорвалась и загорелась у самолета American Airlines во время взлета во Флориде... Рейс, который должен был следовать из Тампы в Феникс, был отменен... Проблема была связана с шинами типа Boeing 737-800", - говорится в публикации USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании American Airlines Альфредо Гардуньо. Сообщается, что все 174 пассажира, находившиеся на борту, а также члены экипажа были доставлены обратно в терминал аэропорта. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Агентство Блумберг со ссылкой на представителя американской авиакомпании United Airlines в понедельник передало, что самолет типа Boeing 757-200 того же авиаперевозчика потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
https://ria.ru/20231228/samolet-1918832606.html
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в мире, флорида, тампа, лос-анджелес, american airlines, united airlines, boeing 737-800
В мире, Флорида, Тампа, Лос-Анджелес, American Airlines, United Airlines, Boeing 737-800
Во Флориде при взлете самолета загорелась шина колеса шасси

Во Флориде при взлете самолета взорвалась и загорелась шина колеса шасси

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800
Самолет Boeing-737-800 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шина колеса шасси взорвалась и загорелась у самолета Boeing компании American Airlines во время вылета из города Тампа в штате Флорида, информация о возможных пострадавших не приводится, сообщила газета USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании.
"Шина взорвалась и загорелась у самолета American Airlines во время взлета во Флориде... Рейс, который должен был следовать из Тампы в Феникс, был отменен... Проблема была связана с шинами типа Boeing 737-800", - говорится в публикации USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании American Airlines Альфредо Гардуньо.
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Сообщается, что все 174 пассажира, находившиеся на борту, а также члены экипажа были доставлены обратно в терминал аэропорта.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Агентство Блумберг со ссылкой на представителя американской авиакомпании United Airlines в понедельник передало, что самолет типа Boeing 757-200 того же авиаперевозчика потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
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В миреФлоридаТампаЛос-АнджелесAmerican AirlinesUnited AirlinesBoeing 737-800
 
 
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