Во Флориде при взлете самолета загорелась шина колеса шасси
Во Флориде при взлете самолета взорвалась и загорелась шина колеса шасси
Самолет Boeing-737-800. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шина колеса шасси взорвалась и загорелась у самолета Boeing компании American Airlines во время вылета из города Тампа в штате Флорида, информация о возможных пострадавших не приводится, сообщила газета USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании.
"Шина взорвалась и загорелась у самолета American Airlines во время взлета во Флориде... Рейс, который должен был следовать из Тампы в Феникс, был отменен... Проблема была связана с шинами типа Boeing 737-800", - говорится в публикации USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании American Airlines Альфредо Гардуньо.
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Сообщается, что все 174 пассажира, находившиеся на борту, а также члены экипажа были доставлены обратно в терминал аэропорта.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Агентство Блумберг со ссылкой на представителя американской авиакомпании United Airlines в понедельник передало, что самолет типа Boeing 757-200 того же авиаперевозчика потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
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