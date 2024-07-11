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ФАС проанализирует обоснованность цен на муку - РИА Новости, 11.07.2024
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11:29 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/fas-1958922796.html
ФАС проанализирует обоснованность цен на муку
ФАС проанализирует обоснованность цен на муку - РИА Новости, 11.07.2024
ФАС проанализирует обоснованность цен на муку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:29
2024-07-11T11:29
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на продукцию, сообщает ведомство. &quot;В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года. После анализа полученной информации в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует обоснованность цен на муку

ФАС направила запросы 19 производителям муки для анализа обоснованности цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМука в бункере после помола
Мука в бункере после помола - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мука в бункере после помола. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на продукцию, сообщает ведомство.
«

"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года. После анализа полученной информации в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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