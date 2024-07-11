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"Плохой сценарий": Евросоюзу предрекли развал из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2024
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08:00 11.07.2024 (обновлено: 08:01 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/evrosoyuz-1958814970.html
"Плохой сценарий": Евросоюзу предрекли развал из-за Украины
"Плохой сценарий": Евросоюзу предрекли развал из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2024
"Плохой сценарий": Евросоюзу предрекли развал из-за Украины
За поддержку Киева страны ЕС расплатились замедлением роста экономики — едва выползли из рецессии. Наблюдатели не исключают и более жесткого сценария:... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:00
2024-07-11T08:01
экономика
цены на нефть
джим роджерс
евросоюз
европейский центральный банк
оон
европа
киев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Елена Савельева. За поддержку Киева страны ЕС расплатились замедлением роста экономики — едва выползли из рецессии. Наблюдатели не исключают и более жесткого сценария: усиливающиеся проблемы и разногласия заставят некоторые государства покинуть союз — по примеру Великобритании. А потом — развал блока и крах единой валюты. И хотя, по мнению большинства аналитиков, пока это маловероятно, явно обозначились опасные экономические процессы, с долгосрочными последствиями которых еще предстоит столкнуться.Скатилась в рецессию"Локомотивы" ЕС — Германия и Франция — свалились в техническую рецессию уже к концу 2023-го, потянув туда остальных. Антироссийские санкции, взлет цен на энергоносители, спад промпроизводства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, невнятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) привели к тому, что экономика еврозоны сокращалась два квартала подряд.С временным падением в прошлом году также столкнулись Эстония, Швеция, Португалия, Латвия, Ирландия, Чехия, Австрия. В 2023-м ВВП еврозоны прибавил лишь 0,1%. По данным ООН, в США этот показатель — 2,5, Китае — 5,2, России — 2,7.В первом квартале 2024-го у 20 стран, использующих единую валюту, небольшой плюс — 0,3%.Сказалось снижение цен на энергоносители, утихла инфляции, замаячила перспектива уменьшения процентных ставок, потребительская активность усилилась. Прогноз тем не менее сдержанный: стагнация как минимум до конца года.Себе в ущербНесмотря на сложности, ЕС продолжает финансировать Украину.По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022-го по октябрь 2023-го Брюссель выделил Киеву порядка 77 миллиардов евро. Вашингтон — 25 миллиардов.В феврале в ЕС согласовали долгосрочный бюджет до 2027 года. Там Украине предназначены еще 50 миллиардов. Это самая большая статья расходов. А дополнительных средств — например, на поддержку аграриев и вообще сельскохозяйственной политики — не предусмотрено.Такое рвение в финансировании Киева эксперты называют одной из ключевых причин замедления европейской экономики и возможным триггером разных неприятностей.Известный американский инвестор Джим Роджерс указывает на долгосрочные системные риски: нарастающие экономические проблемы могут вызвать у отдельных государств желание выйти из Евросоюза. Это грозит развалом блока и крахом единой европейской валюты.По его словам, в течение двух-трех лет политики предложат отказаться от евро. "Очень мало подобных валютных союзов существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро ждет та же судьба", — говорит он.Доверие к евроС одной стороны, евро действительно сдает позиции: его доля в международных расчетах упала почти вдвое. По данным SWIFT, в декабре 2023 года — 22,41%, тогда как в январе было 37,88%, а в декабре 2022-го — 36,34%.Это очевидное следствие усиления юаня как резервной валюты, у него как раз двукратный рост — от 1,91 до 4,14%, четвертое место на глобальном рынке.Ну и санкции — Россия выдавливает недружественные валюты из расчетов за экспорт. Тут статистика такая (март 2024 года): 28,5% (сокращение на 19 процентных пунктов за год и на 5,9 — за месяц), дружественных — 13%. У рубля — 58,5% (на 10,8 процентного пункта больше, чем в 2023-м, и на 9,6 — чем в феврале 2024 года).Весомая рольС другой стороны, евро достаточно стабилен. В этой валюте продолжают торговать несмотря на потрясения, связанные с уходом российских нефтедолларов из фондирования западных банковских систем, подчеркивают экономисты.&quot;Региональная роль евро остается весомой и невзирая на вызванный дефицитом ликвидности всплеск мировой инфляции. Для его краха нужны тектонические сдвиги вроде гиперинфляции, системного банковского кризиса или обвала государственных финансов в крупнейших экономиках еврозоны&quot;, — отмечает Дарья Динец, завкафедрой &quot;Финансы и кредит&quot; экономического факультета ИМЭ.Заведующий лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Домащенко добавляет: риски для евро могут реализоваться в случае провала налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики — как на системном уровне, так и в отдельных странах. Однако структура госфинансов большинства государств ЕС устойчива, а инфляция приближается к озвученной ЕЦБ цели."Геополитическое одеяло"Таким образом, большинство российских экономистов сценарий развала ЕС считают маловероятным. Геополитическая нестабильность негативно повлияла в первую очередь на флагманов — Германию, Нидерланды, Францию. Однако покидать союз они не собираются. Что же касается проблемных периферийных стран, в последние годы, ввиду различных экономических неурядиц, им находиться в ЕС все выгоднее.В отдаленной перспективе крах евро в теории может быть обусловлен, например, существенными финансовыми противоречиями между Францией и Германией — если они не смогут договориться о правилах общего миропорядка, указывает Динец.Кроме того, передел &quot;геополитического одеяла&quot; между Москвой и Вашингтоном способен обнажить уязвимости европейской и мировой финансовой систем, заставить пересмотреть роли и статусы различных игроков, добавляет экономист.Единой европейской валюте, как и главной резервной — доллару, все сложнее удерживать доминирующие позиции. Международная валютная система трансформируется, идет поиск новых универсальных расчетных единиц. А санкции США и Европы против России стали катализатором этого процесса.
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экономика, цены на нефть, джим роджерс, евросоюз, европейский центральный банк, оон, европа, киев, украина
Экономика, Цены на нефть, Джим Роджерс, Евросоюз, Европейский центральный банк, ООН, Европа, Киев, Украина
"Плохой сценарий": Евросоюзу предрекли развал из-за Украины

Эксперты разглядели долгосрочные риски для ЕС из-за финансовой помощи Киеву

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Елена Савельева. За поддержку Киева страны ЕС расплатились замедлением роста экономики — едва выползли из рецессии. Наблюдатели не исключают и более жесткого сценария: усиливающиеся проблемы и разногласия заставят некоторые государства покинуть союз — по примеру Великобритании. А потом — развал блока и крах единой валюты. И хотя, по мнению большинства аналитиков, пока это маловероятно, явно обозначились опасные экономические процессы, с долгосрочными последствиями которых еще предстоит столкнуться.

Скатилась в рецессию

"Локомотивы" ЕС — Германия и Франция — свалились в техническую рецессию уже к концу 2023-го, потянув туда остальных. Антироссийские санкции, взлет цен на энергоносители, спад промпроизводства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, невнятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) привели к тому, что экономика еврозоны сокращалась два квартала подряд.
С временным падением в прошлом году также столкнулись Эстония, Швеция, Португалия, Латвия, Ирландия, Чехия, Австрия. В 2023-м ВВП еврозоны прибавил лишь 0,1%. По данным ООН, в США этот показатель — 2,5, Китае — 5,2, России — 2,7.
«

В первом квартале 2024-го у 20 стран, использующих единую валюту, небольшой плюс — 0,3%.

Сказалось снижение цен на энергоносители, утихла инфляции, замаячила перспектива уменьшения процентных ставок, потребительская активность усилилась. Прогноз тем не менее сдержанный: стагнация как минимум до конца года.
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Себе в ущерб

Несмотря на сложности, ЕС продолжает финансировать Украину.
По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022-го по октябрь 2023-го Брюссель выделил Киеву порядка 77 миллиардов евро. Вашингтон — 25 миллиардов.
«

В феврале в ЕС согласовали долгосрочный бюджет до 2027 года. Там Украине предназначены еще 50 миллиардов. Это самая большая статья расходов. А дополнительных средств — например, на поддержку аграриев и вообще сельскохозяйственной политики — не предусмотрено.

Такое рвение в финансировании Киева эксперты называют одной из ключевых причин замедления европейской экономики и возможным триггером разных неприятностей.
Известный американский инвестор Джим Роджерс указывает на долгосрочные системные риски: нарастающие экономические проблемы могут вызвать у отдельных государств желание выйти из Евросоюза. Это грозит развалом блока и крахом единой европейской валюты.
По его словам, в течение двух-трех лет политики предложат отказаться от евро. "Очень мало подобных валютных союзов существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро ждет та же судьба", — говорит он.
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Доверие к евро

С одной стороны, евро действительно сдает позиции: его доля в международных расчетах упала почти вдвое. По данным SWIFT, в декабре 2023 года — 22,41%, тогда как в январе было 37,88%, а в декабре 2022-го — 36,34%.
Это очевидное следствие усиления юаня как резервной валюты, у него как раз двукратный рост — от 1,91 до 4,14%, четвертое место на глобальном рынке.
Ну и санкции — Россия выдавливает недружественные валюты из расчетов за экспорт. Тут статистика такая (март 2024 года): 28,5% (сокращение на 19 процентных пунктов за год и на 5,9 — за месяц), дружественных — 13%. У рубля — 58,5% (на 10,8 процентного пункта больше, чем в 2023-м, и на 9,6 — чем в феврале 2024 года).
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Весомая роль

С другой стороны, евро достаточно стабилен. В этой валюте продолжают торговать несмотря на потрясения, связанные с уходом российских нефтедолларов из фондирования западных банковских систем, подчеркивают экономисты.
«

"Региональная роль евро остается весомой и невзирая на вызванный дефицитом ликвидности всплеск мировой инфляции. Для его краха нужны тектонические сдвиги вроде гиперинфляции, системного банковского кризиса или обвала государственных финансов в крупнейших экономиках еврозоны", — отмечает Дарья Динец, завкафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета ИМЭ.

Заведующий лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Домащенко добавляет: риски для евро могут реализоваться в случае провала налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики — как на системном уровне, так и в отдельных странах. Однако структура госфинансов большинства государств ЕС устойчива, а инфляция приближается к озвученной ЕЦБ цели.
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"Геополитическое одеяло"

Таким образом, большинство российских экономистов сценарий развала ЕС считают маловероятным. Геополитическая нестабильность негативно повлияла в первую очередь на флагманов — Германию, Нидерланды, Францию. Однако покидать союз они не собираются. Что же касается проблемных периферийных стран, в последние годы, ввиду различных экономических неурядиц, им находиться в ЕС все выгоднее.
«

В отдаленной перспективе крах евро в теории может быть обусловлен, например, существенными финансовыми противоречиями между Францией и Германией — если они не смогут договориться о правилах общего миропорядка, указывает Динец.

«

Кроме того, передел "геополитического одеяла" между Москвой и Вашингтоном способен обнажить уязвимости европейской и мировой финансовой систем, заставить пересмотреть роли и статусы различных игроков, добавляет экономист.

Единой европейской валюте, как и главной резервной — доллару, все сложнее удерживать доминирующие позиции. Международная валютная система трансформируется, идет поиск новых универсальных расчетных единиц. А санкции США и Европы против России стали катализатором этого процесса.
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжим РоджерсЕвросоюзЕвропейский центральный банкООНЕвропаКиевУкраина
 
 
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