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Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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10:14 11.07.2024 (обновлено: 12:20 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
После визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин страны Евросоюза намерены наказать Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:14
2024-07-11T12:20
в мире
венгрия
москва
пекин
виктор орбан
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
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РИМ, 11 июл — РИА Новости. После визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин страны Евросоюза намерены наказать Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во время венгерского председательства в Совете ЕС, пишет итальянская газета Repubblica. Издание отмечает, что большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство дипломатической активностью Орбана. В результате вокруг Будапешта выстраивается еще один "санитарный кордон", который сделает венгерского лидера нерелевантным для решений в Европе. Цель этих инициатив — стерилизовать председательство Венгрии и сделать его "безобидным и незначительным" с учетом того, что процедура по его прекращению была бы слишком долгой и сложной, утверждает Repubblica."По сути все неформальные европейские советы будут проигнорированы и понижены в статусе. Министры будут присутствовать на ограниченном числе встреч. На премьера Венгрии не возложат никаких политических обязанностей, кроме выполнения формальных процедур, связанных с полугодием председательства. Никогда еще эта функция не носила такого чисто формального характера, как в этот раз", — говорится в статье. Орбан 5 июля побывал в Москве и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Этот визит он назвал вторым этапом мирной миссии, началом которой стала поездка в Киев 2 июля. А 8 июля он посетил Пекин, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество между ним и ЕС. Затем Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле высоко оценили попытку премьера Венгрии помочь в урегулировании конфликта на Украине и считают весьма позитивным и полезным то, что он продемонстрировал свою политическую волю к диалогу.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240711/orban-1958888068.html
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в мире, венгрия, москва, пекин, виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Визит Орбана в Россию
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ

Repubblica: страны ЕС накажут Орбана бойкотом неформальных министерских встреч

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Виктор Орбан. Архивное фото
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РИМ, 11 июл — РИА Новости. После визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин страны Евросоюза намерены наказать Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во время венгерского председательства в Совете ЕС, пишет итальянская газета Repubblica.
Издание отмечает, что большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство дипломатической активностью Орбана. В результате вокруг Будапешта выстраивается еще один "санитарный кордон", который сделает венгерского лидера нерелевантным для решений в Европе. Цель этих инициатив — стерилизовать председательство Венгрии и сделать его "безобидным и незначительным" с учетом того, что процедура по его прекращению была бы слишком долгой и сложной, утверждает Repubblica.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
"По сути все неформальные европейские советы будут проигнорированы и понижены в статусе. Министры будут присутствовать на ограниченном числе встреч. На премьера Венгрии не возложат никаких политических обязанностей, кроме выполнения формальных процедур, связанных с полугодием председательства. Никогда еще эта функция не носила такого чисто формального характера, как в этот раз", — говорится в статье.
Орбан 5 июля побывал в Москве и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Этот визит он назвал вторым этапом мирной миссии, началом которой стала поездка в Киев 2 июля. А 8 июля он посетил Пекин, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество между ним и ЕС. Затем Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле высоко оценили попытку премьера Венгрии помочь в урегулировании конфликта на Украине и считают весьма позитивным и полезным то, что он продемонстрировал свою политическую волю к диалогу.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве. 5 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В ЕС сочли поездку Орбана в Москву нарушением договоров союза, пишут СМИ
Вчера, 08:49
 
В миреВенгрияМоскваПекинВиктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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