https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ

Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ

После визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин страны Евросоюза намерены наказать Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:14

2024-07-11T10:14

2024-07-11T12:20

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евросоюз

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РИМ, 11 июл — РИА Новости. После визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин страны Евросоюза намерены наказать Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во время венгерского председательства в Совете ЕС, пишет итальянская газета Repubblica. Издание отмечает, что большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство дипломатической активностью Орбана. В результате вокруг Будапешта выстраивается еще один "санитарный кордон", который сделает венгерского лидера нерелевантным для решений в Европе. Цель этих инициатив — стерилизовать председательство Венгрии и сделать его "безобидным и незначительным" с учетом того, что процедура по его прекращению была бы слишком долгой и сложной, утверждает Repubblica."По сути все неформальные европейские советы будут проигнорированы и понижены в статусе. Министры будут присутствовать на ограниченном числе встреч. На премьера Венгрии не возложат никаких политических обязанностей, кроме выполнения формальных процедур, связанных с полугодием председательства. Никогда еще эта функция не носила такого чисто формального характера, как в этот раз", — говорится в статье. Орбан 5 июля побывал в Москве и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Этот визит он назвал вторым этапом мирной миссии, началом которой стала поездка в Киев 2 июля. А 8 июля он посетил Пекин, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество между ним и ЕС. Затем Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле высоко оценили попытку премьера Венгрии помочь в урегулировании конфликта на Украине и считают весьма позитивным и полезным то, что он продемонстрировал свою политическую волю к диалогу.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240711/orban-1958888068.html

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