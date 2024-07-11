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"Дзен" восстановил работу после сбоев - РИА Новости, 11.07.2024
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12:38 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/dzen-1958943442.html
"Дзен" восстановил работу после сбоев
"Дзен" восстановил работу после сбоев - РИА Новости, 11.07.2024
"Дзен" восстановил работу после сбоев
Разделы с новостями вернулись на главную страницу "Дзена", сервис восстановил свою работу, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:38
2024-07-11T12:38
технологии
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разделы с новостями вернулись на главную страницу "Дзена", сервис восстановил свою работу, обратил внимание корреспондент РИА Новости. &quot;Дзен работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям&quot;, - подтвердили агентству в сервисе.Разделы, в которых отображаются топ-новости по разным тематикам, пропали с главной страницы "Дзена" утром в четверг. С такой проблемой столкнулся ряд пользователей. Разделы не отображались как со смартфона, так и с компьютерной версии. В пресс-службе "Дзена" агентству подтвердили сбой, отметив, что с этой проблемой столкнулась часть пользователей.
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технологии, общество
Технологии, Общество
"Дзен" восстановил работу после сбоев

Все разделы "Дзена" вновь доступны пользователям

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосетители на вечеринке Dzen Da
Посетители на вечеринке Dzen Da - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители на вечеринке Dzen Da. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разделы с новостями вернулись на главную страницу "Дзена", сервис восстановил свою работу, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
«

"Дзен работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям", - подтвердили агентству в сервисе.

Разделы, в которых отображаются топ-новости по разным тематикам, пропали с главной страницы "Дзена" утром в четверг. С такой проблемой столкнулся ряд пользователей. Разделы не отображались как со смартфона, так и с компьютерной версии.
В пресс-службе "Дзена" агентству подтвердили сбой, отметив, что с этой проблемой столкнулась часть пользователей.
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