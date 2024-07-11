https://ria.ru/20240711/dzen-1958943442.html

"Дзен" восстановил работу после сбоев

"Дзен" восстановил работу после сбоев - РИА Новости, 11.07.2024

"Дзен" восстановил работу после сбоев

Разделы с новостями вернулись на главную страницу "Дзена", сервис восстановил свою работу, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:38

2024-07-11T12:38

2024-07-11T12:38

технологии

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разделы с новостями вернулись на главную страницу "Дзена", сервис восстановил свою работу, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Дзен работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям", - подтвердили агентству в сервисе.Разделы, в которых отображаются топ-новости по разным тематикам, пропали с главной страницы "Дзена" утром в четверг. С такой проблемой столкнулся ряд пользователей. Разделы не отображались как со смартфона, так и с компьютерной версии. В пресс-службе "Дзена" агентству подтвердили сбой, отметив, что с этой проблемой столкнулась часть пользователей.

https://ria.ru/20240130/sboi-1924449185.html

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2024

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технологии, общество