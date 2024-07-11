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Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии"

Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии" - РИА Новости, 11.07.2024

Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии"

Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" по одноименному роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:36

2024-07-11T18:36

2024-07-11T19:02

стэнли кубрик

техас

вуди аллен (стюарт конигсберг)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" по одноименному роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает издание Variety."Шелли Дюваль... скончалась в четверг в городе Бланко в Техасе. Ей было 75 лет", - сообщил изданию ее партнер, американский режиссер Дэн Гилрой.Дюваль также снялась в фильмах "Нэшвилл" и "Три женщины" (получила за эту роль приз Каннского фестиваля) Роберта Олтмена, "Энни Холл" Вуди Аллена, "Бандиты во времени" Терри Гиллиама, "Франкенвини" Тима Бертона и других. С 2002 до 2023 года актриса не снималась и, согласно Variety, вела "уединенный образ жизни". Последней работой актрисы стал фильм 2023 года "Лесные холмы", который не получил широкий прокат.

техас

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стэнли кубрик, техас, вуди аллен (стюарт конигсберг)