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Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии" - РИА Новости, 11.07.2024
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18:36 11.07.2024 (обновлено: 19:02 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/dyuval-1959067625.html
Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии"
Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии" - РИА Новости, 11.07.2024
Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии"
Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" по одноименному роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:36
2024-07-11T19:02
стэнли кубрик
техас
вуди аллен (стюарт конигсберг)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" по одноименному роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает издание Variety."Шелли Дюваль... скончалась в четверг в городе Бланко в Техасе. Ей было 75 лет", - сообщил изданию ее партнер, американский режиссер Дэн Гилрой.Дюваль также снялась в фильмах "Нэшвилл" и "Три женщины" (получила за эту роль приз Каннского фестиваля) Роберта Олтмена, "Энни Холл" Вуди Аллена, "Бандиты во времени" Терри Гиллиама, "Франкенвини" Тима Бертона и других. С 2002 до 2023 года актриса не снималась и, согласно Variety, вела "уединенный образ жизни". Последней работой актрисы стал фильм 2023 года "Лесные холмы", который не получил широкий прокат.
техас
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стэнли кубрик, техас, вуди аллен (стюарт конигсберг)
Стэнли Кубрик, Техас, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг)
Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии"

Variety: Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в "Сиянии", умерла в 75 лет

© Warner Bros. Pictures, 1980Кадр из фильма "Сияние"
Кадр из фильма Сияние - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Warner Bros. Pictures, 1980
Кадр из фильма "Сияние". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" по одноименному роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает издание Variety.
"Шелли Дюваль... скончалась в четверг в городе Бланко в Техасе. Ей было 75 лет", - сообщил изданию ее партнер, американский режиссер Дэн Гилрой.
Дюваль также снялась в фильмах "Нэшвилл" и "Три женщины" (получила за эту роль приз Каннского фестиваля) Роберта Олтмена, "Энни Холл" Вуди Аллена, "Бандиты во времени" Терри Гиллиама, "Франкенвини" Тима Бертона и других. С 2002 до 2023 года актриса не снималась и, согласно Variety, вела "уединенный образ жизни". Последней работой актрисы стал фильм 2023 года "Лесные холмы", который не получил широкий прокат.
© Warner Bros. Pictures (1980)Кадр из фильма "Сияние"
Кадр из фильма Сияние - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Warner Bros. Pictures (1980)
Кадр из фильма "Сияние"
 
Стэнли КубрикТехасВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)
 
 
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