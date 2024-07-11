https://ria.ru/20240711/dtp-1959029807.html

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 11.07.2024

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"

Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:34

2024-07-11T16:34

2024-07-11T16:34

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона. ДТП произошло в четверг в 13.35 на 10-м километре автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" на обходе Балахны и Заволжья. "По предварительной информации, водитель автомобиля "Камаз" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем Audi. Трое мужчин, находящихся в автомобиле "Ауди" (водитель и 2 пассажира), погибли на месте", - говорится в сообщении.

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происшествия, нижегородская область, россия, гаи, дтп