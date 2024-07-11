https://ria.ru/20240711/dtp-1959029807.html
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 11.07.2024
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:34
2024-07-11T16:34
2024-07-11T16:34
происшествия
нижегородская область
россия
гаи
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959028883_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_7bcef5db2cfcbcf3c828423c07515ea3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона. ДТП произошло в четверг в 13.35 на 10-м километре автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" на обходе Балахны и Заволжья. "По предварительной информации, водитель автомобиля "Камаз" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем Audi. Трое мужчин, находящихся в автомобиле "Ауди" (водитель и 2 пассажира), погибли на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240711/dtp-1958994635.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959028883_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4d44a9600dadbaf8cb4b8ec5aaf8723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, гаи, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Россия, ГАИ, ДТП
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" под Нижним Новгородом