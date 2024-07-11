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В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 11.07.2024
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16:34 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/dtp-1959029807.html
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 11.07.2024
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:34
2024-07-11T16:34
происшествия
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона. ДТП произошло в четверг в 13.35 на 10-м километре автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" на обходе Балахны и Заволжья. "По предварительной информации, водитель автомобиля "Камаз" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем Audi. Трое мужчин, находящихся в автомобиле "Ауди" (водитель и 2 пассажира), погибли на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240711/dtp-1958994635.html
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происшествия, нижегородская область, россия, гаи, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Россия, ГАИ, ДТП
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"

Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" под Нижним Новгородом

© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской областиДТП в Нижегородской области
ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской области
ДТП в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" в Нижегородской области, сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло в четверг в 13.35 на 10-м километре автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" на обходе Балахны и Заволжья.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Камаз" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем Audi. Трое мужчин, находящихся в автомобиле "Ауди" (водитель и 2 пассажира), погибли на месте", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияГАИДТП
 
 
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