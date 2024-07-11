На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
На Кубани маршрутка вылетела в кювет и перевернулась, пострадали 5 человек
© Фото : 23 МВД/TelegramМесто ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
Место ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Маршрутка в результате ДТП вылетела в кювет на трассе на Кубани, пять человек пострадали, включая ребенка, сообщили в краевом ГУМВД.
По данным ведомства, авария произошла в четверг днем на трассе "Лабинск-Мостовской-граница Карачаево-Черкесия". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой "Газель", которая обгоняла в разрешенном месте. В результате "Газель" выехала с дороги в кювет и опрокинулась.
"В ДТП пострадали водитель автомобиля "Ваз" и 4 пассажира автобуса, одна из них девочка 4 лет", - говорится в сообщении.
© Фото : 23 МВД/TelegramМесто ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
Место ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края