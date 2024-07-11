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На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.07.2024
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12:46 11.07.2024 (обновлено: 12:54 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/dtp-1958946348.html
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.07.2024
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Маршрутка в результате ДТП вылетела в кювет на трассе на Кубани, пять человек пострадали, включая ребенка, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:46
2024-07-11T12:54
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Маршрутка в результате ДТП вылетела в кювет на трассе на Кубани, пять человек пострадали, включая ребенка, сообщили в краевом ГУМВД.По данным ведомства, авария произошла в четверг днем на трассе "Лабинск-Мостовской-граница Карачаево-Черкесия". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой "Газель", которая обгоняла в разрешенном месте. В результате "Газель" выехала с дороги в кювет и опрокинулась."В ДТП пострадали водитель автомобиля "Ваз" и 4 пассажира автобуса, одна из них девочка 4 лет", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

На Кубани маршрутка вылетела в кювет и перевернулась, пострадали 5 человек

© Фото : 23 МВД/TelegramМесто ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
Место ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Маршрутка в результате ДТП вылетела в кювет на трассе на Кубани, пять человек пострадали, включая ребенка, сообщили в краевом ГУМВД.
По данным ведомства, авария произошла в четверг днем на трассе "Лабинск-Мостовской-граница Карачаево-Черкесия". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой "Газель", которая обгоняла в разрешенном месте. В результате "Газель" выехала с дороги в кювет и опрокинулась.
"В ДТП пострадали водитель автомобиля "Ваз" и 4 пассажира автобуса, одна из них девочка 4 лет", - говорится в сообщении.
© Фото : 23 МВД/TelegramМесто ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
Место ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место ДТП, где маршрутка вылетала в кювет и перевернулась в Мостовском районе Краснодарского края
 
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