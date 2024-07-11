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На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.07.2024

На Кубани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутка в результате ДТП вылетела в кювет на трассе на Кубани, пять человек пострадали, включая ребенка, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:46

2024-07-11T12:46

2024-07-11T12:54

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Маршрутка в результате ДТП вылетела в кювет на трассе на Кубани, пять человек пострадали, включая ребенка, сообщили в краевом ГУМВД.По данным ведомства, авария произошла в четверг днем на трассе "Лабинск-Мостовской-граница Карачаево-Черкесия". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой "Газель", которая обгоняла в разрешенном месте. В результате "Газель" выехала с дороги в кювет и опрокинулась."В ДТП пострадали водитель автомобиля "Ваз" и 4 пассажира автобуса, одна из них девочка 4 лет", - говорится в сообщении.

краснодарский край

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край