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Российские дроны группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ в зоне СВО
Российские дроны группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2024
Российские дроны группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ в зоне СВО
Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили боевую технику и... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:03
2024-07-11T03:03
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили боевую технику и нанесли удары по замаскированным опорным пунктам ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько точных ударов по вражеской технике и опорным пунктам противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника, уничтожают цели. "Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток. Беспилотники снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника. В зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов. Это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов", - уточнили в оборонном ведомстве.
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Российские дроны группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ в зоне СВО
МО: операторы FPV-дронов уничтожили технику и замаскированные опорные пункты ВСУ
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили боевую технику и нанесли удары по замаскированным опорным пунктам ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько точных ударов по вражеской технике и опорным пунктам противника", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника, уничтожают цели. "Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток. Беспилотники снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника. В зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов. Это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов", - уточнили в оборонном ведомстве.