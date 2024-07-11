Рейтинг@Mail.ru
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 11.07.2024 (обновлено: 14:00 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/dron-1958897025.html
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы - РИА Новости, 11.07.2024
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:27
2024-07-11T14:00
происшествия
ступино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958908840_0:275:460:534_1920x0_80_0_0_8a86b2c8801a2da46d79b86074dd4d72.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских в своем Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. &quot;Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб&quot;, — отметил Мужальских.
https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912533306.html
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958908840_0:232:460:577_1920x0_80_0_0_4e15f48bb86e76012558e33469abf02c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ступино
Происшествия, Ступино
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы

Мужальских: на месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы

© Ступино/TelegramСилы ПВО Минобороны сбили беспилотник в Ступинском городском округе, 11 июля 2024 года
Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник в Ступинском городском округе, 11 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Ступино/Telegram
Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник в Ступинском городском округе, 11 июля 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
«

"Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб", — отметил Мужальских.

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском
29 ноября 2023, 07:51
 
ПроисшествияСтупино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала