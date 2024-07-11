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На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы - РИА Новости, 11.07.2024
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:27
2024-07-11T09:27
2024-07-11T14:00
происшествия
ступино
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских в своем Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. "Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб", — отметил Мужальских.
https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912533306.html
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происшествия, ступино
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Мужальских: на месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы