https://ria.ru/20240711/dron-1958897025.html

На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы

На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы - РИА Новости, 11.07.2024

На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы

Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:27

2024-07-11T09:27

2024-07-11T14:00

происшествия

ступино

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских в своем Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. "Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб", — отметил Мужальских.

https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912533306.html

ступино

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ступино