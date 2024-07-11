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Внешний долг России вырос впервые за два года
Внешний долг России вырос впервые за два года - РИА Новости, 11.07.2024
Внешний долг России вырос впервые за два года
Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:50
2024-07-11T16:50
2024-07-11T16:50
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ. Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%. Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Внешний долг России вырос впервые за два года
ЦБ: внешний долг РФ вырос впервые за 2 года, до 306,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.
Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.
Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов.