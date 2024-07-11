https://ria.ru/20240711/dnr-1958900635.html
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти - РИА Новости, 11.07.2024
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти
Число пострадавших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками за минувшие сутки увеличилось с двух до пяти, поступили дополнительные... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:55
2024-07-11T09:55
2024-07-11T09:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками за минувшие сутки увеличилось с двух до пяти, поступили дополнительные сведения о ранении трех человек в Донецке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Количество пострадавших за 10 июля составляет пять гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.Ранее представительство сообщало о ранении 10 июля двух гражданских лиц из-за обстрелов республики. По дополнительной информации, полученной представительством, в среду Петровском районе Донецка по улице Калининградской пострадали два мужчины и женщина. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, петровский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти
Представительство ДНР: число пострадавших мирных жителей увеличилось до пяти