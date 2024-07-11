Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/dnr-1958900635.html
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти - РИА Новости, 11.07.2024
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти
Число пострадавших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками за минувшие сутки увеличилось с двух до пяти, поступили дополнительные... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:55
2024-07-11T09:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400601_5:51:680:431_1920x0_80_0_0_bccfef60823ec9e1b2e32ffaf88cdcda.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками за минувшие сутки увеличилось с двух до пяти, поступили дополнительные сведения о ранении трех человек в Донецке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Количество пострадавших за 10 июля составляет пять гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.Ранее представительство сообщало о ранении 10 июля двух гражданских лиц из-за обстрелов республики. По дополнительной информации, полученной представительством, в среду Петровском районе Донецка по улице Калининградской пострадали два мужчины и женщина. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html
донецкая народная республика
донецк
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400601_41:0:648:455_1920x0_80_0_0_e8ae99b3a1340b113d9f4aaf44b3724b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, петровский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших мирных жителей в ДНР увеличилось до пяти

Представительство ДНР: число пострадавших мирных жителей увеличилось до пяти

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками за минувшие сутки увеличилось с двух до пяти, поступили дополнительные сведения о ранении трех человек в Донецке, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«
"Количество пострадавших за 10 июля составляет пять гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Гоним их от Донецка". Что изменилось в зоне СВО
6 июля, 08:00
Ранее представительство сообщало о ранении 10 июля двух гражданских лиц из-за обстрелов республики.
По дополнительной информации, полученной представительством, в среду Петровском районе Донецка по улице Калининградской пострадали два мужчины и женщина.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города
5 июля, 19:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала