https://ria.ru/20240711/devochka-1958928189.html

В США двухлетняя девочка умерла в машине из-за жары

В США двухлетняя девочка умерла в машине из-за жары - РИА Новости, 11.07.2024

В США двухлетняя девочка умерла в машине из-за жары

Двухлетняя девочка умерла в США после того, как отец оставил ее в автомобиле на жаре, когда температура воздуха превышала 43 градуса по Цельсию, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:49

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка умерла в США после того, как отец оставил ее в автомобиле на жаре, когда температура воздуха превышала 43 градуса по Цельсию, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию. Как сообщил телеканалу капитан полиции города Марана в штате Аризона Тим Бруненкант, мужчина, предположительно, сознательно оставил дочь в автомобиле, когда отошел по делам. При этом он не стал глушить двигатель и оставил кондиционер включенным. Через некоторое время отец ребенка вернулся, но обнаружил, что двигатель не работает, а девочка находится без сознания. "Ее (девочку) доставили в больницу, где позднее констатировали смерть", - приводит телеканал сообщение полиции. Как отмечается, во вторник температура в Маране достигла 43 градусов по Цельсию, а в соседнем городе Тусон действует предупреждение об аномальной жаре. Ранее власти штата Орегон сообщили о гибели по меньшей мере четырех из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение. В среду газета Washington Post сообщила о гибели из-за жары еще пяти человек в прилегающих к Вашингтону штатах Мэриленд и Виргиния.

https://ria.ru/20240623/ssha-1954806377.html

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