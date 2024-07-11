В США двухлетняя девочка умерла в машине из-за жары
ABC News: в США девочка умерла после того, как отец оставил ее в машине на жаре
© AP Photo / Mark HumphreyАвтомобиль полиции на улице Нэшвилла, США
© AP Photo / Mark Humphrey
Автомобиль полиции на улице Нэшвилла, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка умерла в США после того, как отец оставил ее в автомобиле на жаре, когда температура воздуха превышала 43 градуса по Цельсию, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.
Как сообщил телеканалу капитан полиции города Марана в штате Аризона Тим Бруненкант, мужчина, предположительно, сознательно оставил дочь в автомобиле, когда отошел по делам. При этом он не стал глушить двигатель и оставил кондиционер включенным. Через некоторое время отец ребенка вернулся, но обнаружил, что двигатель не работает, а девочка находится без сознания.
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"Ее (девочку) доставили в больницу, где позднее констатировали смерть", - приводит телеканал сообщение полиции.
Как отмечается, во вторник температура в Маране достигла 43 градусов по Цельсию, а в соседнем городе Тусон действует предупреждение об аномальной жаре.
Ранее власти штата Орегон сообщили о гибели по меньшей мере четырех из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение. В среду газета Washington Post сообщила о гибели из-за жары еще пяти человек в прилегающих к Вашингтону штатах Мэриленд и Виргиния.
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