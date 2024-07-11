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В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой - РИА Новости, 11.07.2024
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16:10 11.07.2024 (обновлено: 16:12 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/delo-1959022050.html
В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой
В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой - РИА Новости, 11.07.2024
В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой
Уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным из хулиганских побуждений возбуждено в Калужской области, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:10
2024-07-11T16:12
происшествия
калужская область
дзержинский район
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ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным из хулиганских побуждений возбуждено в Калужской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. "По результатам проверки информации, размещенной в сети "Интернет", о жестоком обращении с собакой на автодороге "Калуга-Медынь" в районе деревни Акатово Дзержинского района Калужской области 05.07.2024, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье)", - говорится в сообщении ведомства. Как накануне сообщил ряд местных Telegram-каналов, в том числе "Калуга.Происшествие", собаку породы бигль, привязанную поводком к машине, протащили по асфальту, а затем бросили на обочине. Животное получило травмы. В прокуратуре Калужской области РИА Новости рассказали, что водителя автомобиля, к которому была привязана собака, установили. Им оказался 42-летний житель Дзержинского района. Его опросили сотрудники полиции. Сейчас проверяется версия, которая была озвучена мужчиной.
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калужская область
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происшествия, калужская область, дзержинский район
Происшествия, Калужская область, Дзержинский район
В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой

В Калужской области возбудили уголовное дело после жестокого обращения с собакой

© Фото : БИГЛЬSOS - ГРУППА ПОМОЩИ БИГЛЯМ/ВКонтактеСобака, пострадавшая в результате жестокого обращения в Калужской области
Собака, пострадавшая в результате жестокого обращения в Калужской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : БИГЛЬSOS - ГРУППА ПОМОЩИ БИГЛЯМ/ВКонтакте
Собака, пострадавшая в результате жестокого обращения в Калужской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным из хулиганских побуждений возбуждено в Калужской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.
"По результатам проверки информации, размещенной в сети "Интернет", о жестоком обращении с собакой на автодороге "Калуга-Медынь" в районе деревни Акатово Дзержинского района Калужской области 05.07.2024, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье)", - говорится в сообщении ведомства.
Как накануне сообщил ряд местных Telegram-каналов, в том числе "Калуга.Происшествие", собаку породы бигль, привязанную поводком к машине, протащили по асфальту, а затем бросили на обочине. Животное получило травмы.
В прокуратуре Калужской области РИА Новости рассказали, что водителя автомобиля, к которому была привязана собака, установили. Им оказался 42-летний житель Дзержинского района. Его опросили сотрудники полиции. Сейчас проверяется версия, которая была озвучена мужчиной.
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ПроисшествияКалужская областьДзержинский район
 
 
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