https://ria.ru/20240711/delo-1959022050.html

В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой

В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой - РИА Новости, 11.07.2024

В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой

Уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным из хулиганских побуждений возбуждено в Калужской области, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:10

2024-07-11T16:10

2024-07-11T16:12

происшествия

калужская область

дзержинский район

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ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным из хулиганских побуждений возбуждено в Калужской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. "По результатам проверки информации, размещенной в сети "Интернет", о жестоком обращении с собакой на автодороге "Калуга-Медынь" в районе деревни Акатово Дзержинского района Калужской области 05.07.2024, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье)", - говорится в сообщении ведомства. Как накануне сообщил ряд местных Telegram-каналов, в том числе "Калуга.Происшествие", собаку породы бигль, привязанную поводком к машине, протащили по асфальту, а затем бросили на обочине. Животное получило травмы. В прокуратуре Калужской области РИА Новости рассказали, что водителя автомобиля, к которому была привязана собака, установили. Им оказался 42-летний житель Дзержинского района. Его опросили сотрудники полиции. Сейчас проверяется версия, которая была озвучена мужчиной.

https://ria.ru/20240621/khimki-1954471282.html

калужская область

дзержинский район

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происшествия, калужская область, дзержинский район