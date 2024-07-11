https://ria.ru/20240711/delo-1959019786.html

В Ивановской области возбудили дело после отравления детей в лагере

В Ивановской области возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 11.07.2024

В Ивановской области возбудили дело после отравления детей в лагере

Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Ивановской области после случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёс, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:04

2024-07-11T16:04

2024-07-11T16:04

происшествия

ивановская область

россия

плес

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РЯЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Ивановской области после случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёс, сообщило СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. Управление Роспотребнадзора по Ивановской области заявляло о регистрации случаев заболевания с признаками острой кишечной инфекции среди детей в детском санаторно-оздоровительном лагере (ДСОЛ) ООО "Пансионат с лечением Плёс". Для локализации заболевания было принято решение о досрочном завершении смены. ДСОЛ "Плёс" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщал, что в изоляторе лагеря находились 16 детей. "Фурмановским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в лагере в городе Плес по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщило СУСК. По данным следствия, 5 июля с жалобами на тошноту, слабость и головную боль, с признаками кишечной инфекции в медицинскую часть лагеря обратились пять детей. Медицинским персоналом пансионата им оказана помощь, в иные медицинские учреждения в дальнейшем они не госпитализировались.

https://ria.ru/20240711/salat-1958931474.html

https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958887272.html

ивановская область

россия

плес

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происшествия, ивановская область, россия, плес , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)