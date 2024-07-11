https://ria.ru/20240711/chupsheva-1959038830.html

Чупшева: повышение качества жизни – итог любого нацпроекта или госпрограммы

Чупшева: повышение качества жизни – итог любого нацпроекта или госпрограммы - РИА Новости, 11.07.2024

Чупшева: повышение качества жизни – итог любого нацпроекта или госпрограммы

В Южно-Сахалинске стартовал ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" - масштабный форум по запуску новых инициатив в сфере технологий,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:43

2024-07-11T17:43

2024-07-11T17:43

интервью

россия

сахалинская область

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

вадим панов

южно-сахалинск

брикс

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В Южно-Сахалинске стартовал ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" - масштабный форум по запуску новых инициатив в сфере технологий, экономики и социальной жизни. В мероприятии, которое продлится до 21 июля, участвуют 4,5 тысячи человек из 78 регионов страны - представители технологических компаний и стартапов, управленческих и инженерных команд регионов, научных организаций и вузов. Отдельным треком программы станет "Качество жизни. Новые горизонты" одного из организаторов форума - Агентства стратегических инициатив (АСИ), который включает в себя разработку общественно значимых инициатив, способствующих достижению национальных целей развития России. О работе Агентства по выработке конкретных предложений и подходов к формированию новых нацпроектов и региональных программ, в том числе направленных на решение проблем климатической устойчивости, донастройке программ поддержки семьи и создания комфортной среды для горожан, а также о том, почему на интенсив приглашены писатели-фантасты, в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.- Светлана Витальевна, как будет работать трек "Качество жизни. Новые горизонты"?- Интенсивно и по целому ряду направлений, которые мы отбирали в соответствии с новыми национальными целями развития и формируемыми правительством нацпроектами. Это семейная политика и здравоохранение, устойчивая и динамичная экономика, отдельно – креативная экономика, инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система, экологическое благополучие и климатическая устойчивость. Каждому из направлений нужны кадры, и мы приняли решение выделить эту важнейшую тему в отдельный субтрек. Также мы поговорим о будущем форума "Сильные идеи для нового времени".Именно повышение качества жизни людей становится в конечном счете результатом реализации любой региональной программы или национального проекта. Поэтому итогами работы в рамках нашего трека станут конкретные предложения, подходы к формированию новых национальных проектов, Стратегии развития АСИ, а также решения, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах России. Именно в такой связке мы воспринимаем свою миссию на "Архипелаге".- Вы упомянули субтрек "Сильные идеи для нового времени". Как будет строиться работа по нему? Какой итог ожидаете получить?- Результатом работы должна стать концепция проведения форума "Сильные идеи для нового времени" в 2025 году. Эксперты крауд-платформы, авторы идей, представители региональных органов власти и бизнеса дадут предложения, как трансформировать форум, чтобы идеи, поступающие от граждан, позволили в более сжатые сроки решить задачи, обозначенные президентом России в национальных целях развития.Победители форума этого года и прошлых лет на основе собственного опыта пропишут более удобный клиентский путь, начиная с момента подачи заявки до попадания идеи в топ-100 или топ-1000, дадут обратную связь, какие критерии оценки и меры поддержки проектов должны быть.По какому принципу лучше выстраивать отбор идей? Прежде всего, каждая инициатива должна влиять и способствовать достижению показателей нацпроектов. Второй принцип отбора – исходить из запроса функциональных заказчиков на технологии и решения. Ими могут выступать как предприятия, так и органы власти. Такой подход позволит обеспечить гарантированный спрос на проекты, которые станут финалистами форума. Мы сможем быстрее запускать пилотирование проектов, их тиражирование и масштабирование.Не менее важным остается определение возможных барьеров социально-экономического развития страны. Суть в том, чтобы совместно с экспертами их определить и организовать сбор идей, которые позволят их решить.- АСИ представит на "Архипелаге" результаты исследования по внутреннему туризму. Популярность внутреннего туризма сейчас резко возросла. Какие тенденции проявились и над чем предстоит еще поработать?- Действительно, интерес к внутренним туристическим направлениям растет. В 2023 году по России путешествовали 77% россиян. При этом выявляются новые поведенческие тренды: люди становятся мобильнее, любопытнее и требовательнее к сервису.Формируются новые туристические направления. Наше исследование, которое будет презентовано 13 июля, выявило повышение спроса на такие направления как Дальний Восток, Арктика и Сибирь. Все чаще люди предпочитают самостоятельно планировать свои поездки: 49% россиян не обращаются в турфирмы.Во многом благодаря росту числа туристов, российские гостиницы и отели в 2023 году увеличили прибыль более чем на 20%. При этом повысился уровень информированности предпринимателей о существующих мерах господдержки на развитие бизнеса и готовность ими воспользоваться.Ключевой задачей здесь остается улучшение качества транспортной инфраструктуры с целью повышения удобства и скорости передвижения по стране. Важно повышать уровень сервиса и стандартов обслуживания туристов, обучать персонал. Необходима и популяризация отдыха в регионах, информирование о туристических возможностях России.Результаты нашего исследования могут послужить для поиска решений и возможностей как для бизнеса, так и для органов власти, ответственных за развитие туризма.- В рамках субтрека "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система" состоятся панельные дискуссии и тематические дни, в рамках которых будут выработаны решения для повышения качества жизни в городах и выполнения национальных задач. Какие направления и какие стороны жизни горожан нуждаются в улучшениях?- В последние несколько лет благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" достигнуто значительное улучшение показателей качества жизни, особенно в малых городах. Но есть аспекты, требующие дополнительной работы. Первый вызов связан с жилищной политикой. В больших городах встречается дисбаланс, когда окраины активно застраиваются новыми жилыми кварталами, а в центре жилой фонд находится в ветхом состоянии.Для малых городов, где высока доля ветхого и аварийного жилья, требуется совершенствование механизмов привлечения частных инвесторов и корпораций развития к созданию современного жилого фонда. Особенно это актуально для наукоградов и других мест, где активно развиваются промышленные предприятия, в том числе ВПК. Еще одна важная задача — это поддержка и развитие общественного городского транспорта, в том числе внедрение таких готовых решений, как единая карта для оплаты транспортных услуг, удобное расписание. Необходима и работа над созданием безопасной и удобной пешеходной инфраструктуры. Технические инновации и внедрение "умных" технологий в городское управление позволят более эффективно использовать ресурсы и улучшить качество жизни горожан.- Какие решения в сфере экологии и климата представляются вам наиболее соответствующими целям национального развития?- На "Архипелаге" мы планируем охватить целый комплекс вопросов, связанных с обеспечением экологического благополучия и климатической устойчивости субъектов Российской Федерации. Проработаем эффективные решения по адаптации регионов ДФО к климатическим изменениям, выработаем совместно с экспертами дополнительные предложения для учета в национальном проекте "Экология", а также обсудим перспективные инициативы и проекты Сахалинской области по достижению целевых метрик национальной цели "Экологическое благополучие".Более того, мы видим потенциал развития международной кооперации в данной сфере. На проектировочной сессии 14 июля будут выработаны подходы к формированию единого добровольного углеродного рынка БРИКС и методик реализации климатических проектов. Рассчитываю, что эта идея, давно обсуждаемая в экспертных кругах, должна вылиться в ряд конкретных предложений. Здесь и вопросы дорожной карты создания единого рынка углеродных единиц с общими стандартами, реестром, системой верификации и взаимным признанием, и вопрос формирования системы аналитической и научной поддержки разрабатываемых решений.- Один из субтреков "Архипелага" будет посвящен семье. Какие вызовы на данный момент существуют и в каких направлениях необходимы новые решения?- В семейно-демографической политике вызовов много, эта тема постоянно находится в фокусе внимания. Мы очень плотно работаем над тем, чтобы продвигать лучшие практики поддержки многодетных семей, помогаем коллегам в регионах с донастройкой программ повышения рождаемости.В первую очередь, мы стремимся максимально использовать потенциал имеющихся решений с тем, чтобы помочь Сахалинской области правильно расставить акценты, настроить критерии поддержки. Мы очень внимательно изучим существующие программы с точки зрения нашей методологии семейно и многодетно ориентированной политики, которую я недавно представляла. Предложим решения на основе лучших практик других регионов.Мы себе поставили задачу по итогам этой работы выйти на конкретный документ – "дорожную карту" реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области. В нем будет ценностный блок, вопросы здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и здоровья семьи. И все, что касается среды для жизни и социально-экономического благополучия семьи.- Для участия в "Архипелаге" привлечены ведущие научные фантасты России. Кто из них примет участие? И как фантастика может способствовать реализации целей национального развития?- Связь художественной литературы с процессом развития страны может сама по себе показаться чем-то из разряда фантастики. Тем не менее ученые-футурологи и писатели-фантасты непременно могут и должны работать вместе.На "Архипелаге" мы проводим литературную резиденцию "Обсерватория фантастики", в ней принимают участие начинающие авторы, пишущие в жанре социальной научной фантастики. Им предстоят практические семинары и мастер-классы от наставников – известных фантастов Вадима Панова, Антона Первушина, Сергея Чекмаева.В течение пяти дней, с 10 по 15 июля, молодые авторы будут размышлять о России будущего, о том, какой наша страна может быть через 20-25 лет. Участников резиденции ждет серия визионерских лекций от экспертов проекта "Горизонт 2040" и обзор значимых вызовов и трендов, которые с разной степенью вероятности могут произойти в ключевых направлениях развития нашей страны в ближайшие десятилетия.Также фантасты и ученые примут участие в обсуждении вопроса прав искусственного интеллекта – это уже в ходе нашей культурной программы "Кинориум": 12 июля будем вместе смотреть кино и дискутировать, а 15 июля наши авторы представят свои научно-фантастические произведения о России будущего на очной защите перед экспертами из индустрии кино и анимации. Продюсеры и представители стриминг-платформ смогут выбрать сюжеты для экранизации.Эти 12 рассказов о России будущего станут своего рода анонсом нашего большого научно-фантастического конкурса "Россия 2050", который стартует уже с 1 августа и станет независимой площадкой для сотрудничества талантливых авторов, работающих в жанре научной фантастики, с издательствами, инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и стриминг-платформами.

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https://ria.ru/20240522/asi-1947713372.html

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Алёна Пава

интервью, россия, сахалинская область, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, вадим панов, южно-сахалинск, брикс