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Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек - РИА Новости, 11.07.2024
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13:45 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/chislo-1958965185.html
Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек
Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек - РИА Новости, 11.07.2024
Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек
Число погибших из-за установившейся в США аномальной жары возросло до 28, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Калифорнии, сообщает издание... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:45
2024-07-11T13:45
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших из-за установившейся в США аномальной жары возросло до 28, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Калифорнии, сообщает издание Washington Post со ссылкой на местных чиновников и сотрудников системы здравоохранения. Ранее власти штата Орегон сообщили о гибели по меньшей мере четырех человек из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение. В среду газета Washington Post сообщила о гибели из-за жары еще пяти человек в прилегающих к Вашингтону штатах Мэриленд и Виргиния. Также сообщалось о гибели человека в Долине Смерти в Калифорнии. "Волна сильной жары, охватившая в последние дни значительную часть Соединенных Штатов, предположительно, привела к гибели по меньшей мере 28 человек за неделю", - говорится в сообщении издания.Сообщается, что большинство смертельных исходов зафиксировано в Калифорнии, где офис главного судмедэксперта Мишель Джорден расследует 14 случаев смертей из-за жары. Джорден также сообщила, что для установления точного числа погибших могут потребоваться дни или недели. Судмедэкспертиза штата Орегон сообщила о десяти жертвах, предположительно, умерших от жары, пишет Washington Post. Из них шесть человек погибли в Портленде. "Эксперты общественного здравоохранения предупредили, что официальное число погибших, скорее всего, занижено", - подчеркнуло издание.
https://ria.ru/20240711/devochka-1958928189.html
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в мире, калифорния, орегон, сша
В мире, Калифорния, Орегон, США
Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек

WP: число погибших из-за аномальной жары в США возросло до 28 человек

© AP Photo / John LocherЛюди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе
Люди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / John Locher
Люди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших из-за установившейся в США аномальной жары возросло до 28, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Калифорнии, сообщает издание Washington Post со ссылкой на местных чиновников и сотрудников системы здравоохранения.
Ранее власти штата Орегон сообщили о гибели по меньшей мере четырех человек из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение. В среду газета Washington Post сообщила о гибели из-за жары еще пяти человек в прилегающих к Вашингтону штатах Мэриленд и Виргиния. Также сообщалось о гибели человека в Долине Смерти в Калифорнии.
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"Волна сильной жары, охватившая в последние дни значительную часть Соединенных Штатов, предположительно, привела к гибели по меньшей мере 28 человек за неделю", - говорится в сообщении издания.
Сообщается, что большинство смертельных исходов зафиксировано в Калифорнии, где офис главного судмедэксперта Мишель Джорден расследует 14 случаев смертей из-за жары. Джорден также сообщила, что для установления точного числа погибших могут потребоваться дни или недели.
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Судмедэкспертиза штата Орегон сообщила о десяти жертвах, предположительно, умерших от жары, пишет Washington Post. Из них шесть человек погибли в Портленде.
"Эксперты общественного здравоохранения предупредили, что официальное число погибших, скорее всего, занижено", - подчеркнуло издание.
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