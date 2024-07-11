https://ria.ru/20240711/chislo-1958965185.html

Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек

Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек - РИА Новости, 11.07.2024

Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек

Число погибших из-за установившейся в США аномальной жары возросло до 28, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Калифорнии, сообщает издание... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:45

2024-07-11T13:45

2024-07-11T13:45

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших из-за установившейся в США аномальной жары возросло до 28, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Калифорнии, сообщает издание Washington Post со ссылкой на местных чиновников и сотрудников системы здравоохранения. Ранее власти штата Орегон сообщили о гибели по меньшей мере четырех человек из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение. В среду газета Washington Post сообщила о гибели из-за жары еще пяти человек в прилегающих к Вашингтону штатах Мэриленд и Виргиния. Также сообщалось о гибели человека в Долине Смерти в Калифорнии. "Волна сильной жары, охватившая в последние дни значительную часть Соединенных Штатов, предположительно, привела к гибели по меньшей мере 28 человек за неделю", - говорится в сообщении издания.Сообщается, что большинство смертельных исходов зафиксировано в Калифорнии, где офис главного судмедэксперта Мишель Джорден расследует 14 случаев смертей из-за жары. Джорден также сообщила, что для установления точного числа погибших могут потребоваться дни или недели. Судмедэкспертиза штата Орегон сообщила о десяти жертвах, предположительно, умерших от жары, пишет Washington Post. Из них шесть человек погибли в Портленде. "Эксперты общественного здравоохранения предупредили, что официальное число погибших, скорее всего, занижено", - подчеркнуло издание.

https://ria.ru/20240711/devochka-1958928189.html

https://ria.ru/20240711/monakh-1958940386.html

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в мире, калифорния, орегон, сша