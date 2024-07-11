Число жертв аномальной жары в США возросло до 28 человек
WP: число погибших из-за аномальной жары в США возросло до 28 человек
© AP Photo / John LocherЛюди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Люди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших из-за установившейся в США аномальной жары возросло до 28, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Калифорнии, сообщает издание Washington Post со ссылкой на местных чиновников и сотрудников системы здравоохранения.
Ранее власти штата Орегон сообщили о гибели по меньшей мере четырех человек из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение. В среду газета Washington Post сообщила о гибели из-за жары еще пяти человек в прилегающих к Вашингтону штатах Мэриленд и Виргиния. Также сообщалось о гибели человека в Долине Смерти в Калифорнии.
"Волна сильной жары, охватившая в последние дни значительную часть Соединенных Штатов, предположительно, привела к гибели по меньшей мере 28 человек за неделю", - говорится в сообщении издания.
Сообщается, что большинство смертельных исходов зафиксировано в Калифорнии, где офис главного судмедэксперта Мишель Джорден расследует 14 случаев смертей из-за жары. Джорден также сообщила, что для установления точного числа погибших могут потребоваться дни или недели.
Судмедэкспертиза штата Орегон сообщила о десяти жертвах, предположительно, умерших от жары, пишет Washington Post. Из них шесть человек погибли в Портленде.
"Эксперты общественного здравоохранения предупредили, что официальное число погибших, скорее всего, занижено", - подчеркнуло издание.