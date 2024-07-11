Рейтинг@Mail.ru
Биография Евгения Черешнева - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 11.07.2024 (обновлено: 14:04 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/chereshnev-1958919277.html
Биография Евгения Черешнева
Биография Евгения Черешнева - РИА Новости, 11.07.2024
Биография Евгения Черешнева
Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Михайлович Черешнев родился 14 мая... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:32
2024-07-11T14:04
россия
мтс
справки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958917646_0:40:853:520_1920x0_80_0_0_e0f0ffc43721596f6ee6003b8b4b39d9.jpg
Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Михайлович Черешнев родился 14 мая 1979 года, в городе Бутурлиновка, Воронежская область. В 2001 году окончил Академию ФСБ России по специализации "Борьба с международным терроризмом".С 2006 по 2012 год занимал пост директора по развитию спецпроектов, направление "Коммерсантъ – Телеком".С 2009 по 2012 год – управляющий партнер, вице-президент по развитию бизнеса DMG Group. Занимался построением международного бизнеса холдинга. С 2012 по 2017 год был директором по мобильному бизнесу, вице-президентом "Лаборатории Касперского". Руководил развитием мобильных продуктов "Лаборатории Касперского" во всех регионах планеты: США, Европа, Латинская Америка, Япония и Ближний Восток. С 2017 по 2021 год занимал пост президента и председателя совета директоров в Biolink.Tech LTD. Компания создала несколько международных проектов в области ИИ, кибербезопасности, дата-менеджмента и носимой сенсорной электроники. В 2021 году продал компанию.С 2021 по 2022 год занимал должность исполнительного вице-президента по цифровому и новому бизнесу ПАО "Вымпелком", отвечал за все бизнесы, не являющиеся связью (Big Data, ИИ, финтех, реклама и т.д.) с фокусом на развитии прорывных технологий и продуктов.С 2022 года по настоящее время — основатель и генеральный директор центра инноваций Future Crew (входит в ПАО "МТС"). Компания разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта для приватности клиентов, кибербезопасности компаний и защиты инфраструктуры онлайн и офлайн. С 2023 года по настоящее время — член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС.Евгений Черешнев – международный эксперт в области искусственного интеллекта, дата-менеджмента, кибербезопасности.Изобретатель концепции Цифровой ДНК и Private AI.Автор шести международных патентов в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.Автор книги "Форма жизни № 4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта".Преподаватель Executive MBA и МГИМО по искусственному интеллекту и цифровому маркетингу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958917646_0:40:853:680_1920x0_80_0_0_14caade0289d00be7c533b196ff8597c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мтс, справки
Россия, МТС, Справки

Биография Евгения Черешнева

© Фото пресс-службы Future Crew МТСОснователь и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев
Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото пресс-службы Future Crew МТС
Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев
Читать ria.ru в
Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Михайлович Черешнев родился 14 мая 1979 года, в городе Бутурлиновка, Воронежская область.
В 2001 году окончил Академию ФСБ России по специализации "Борьба с международным терроризмом".
С 2006 по 2012 год занимал пост директора по развитию спецпроектов, направление "Коммерсантъ – Телеком".
С 2009 по 2012 год – управляющий партнер, вице-президент по развитию бизнеса DMG Group. Занимался построением международного бизнеса холдинга.
С 2012 по 2017 год был директором по мобильному бизнесу, вице-президентом "Лаборатории Касперского". Руководил развитием мобильных продуктов "Лаборатории Касперского" во всех регионах планеты: США, Европа, Латинская Америка, Япония и Ближний Восток.
С 2017 по 2021 год занимал пост президента и председателя совета директоров в Biolink.Tech LTD. Компания создала несколько международных проектов в области ИИ, кибербезопасности, дата-менеджмента и носимой сенсорной электроники. В 2021 году продал компанию.
С 2021 по 2022 год занимал должность исполнительного вице-президента по цифровому и новому бизнесу ПАО "Вымпелком", отвечал за все бизнесы, не являющиеся связью (Big Data, ИИ, финтех, реклама и т.д.) с фокусом на развитии прорывных технологий и продуктов.
С 2022 года по настоящее время — основатель и генеральный директор центра инноваций Future Crew (входит в ПАО "МТС"). Компания разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта для приватности клиентов, кибербезопасности компаний и защиты инфраструктуры онлайн и офлайн.
С 2023 года по настоящее время — член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС.
Евгений Черешнев – международный эксперт в области искусственного интеллекта, дата-менеджмента, кибербезопасности.
Изобретатель концепции Цифровой ДНК и Private AI.
Автор шести международных патентов в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Автор книги "Форма жизни № 4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта".
Преподаватель Executive MBA и МГИМО по искусственному интеллекту и цифровому маркетингу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияМТССправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала