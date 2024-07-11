https://ria.ru/20240711/chereshnev-1958919277.html

Биография Евгения Черешнева

Биография Евгения Черешнева - РИА Новости, 11.07.2024

Биография Евгения Черешнева

Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Михайлович Черешнев родился 14 мая... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:32

2024-07-11T13:32

2024-07-11T14:04

россия

мтс

справки

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Основатель и генеральный директор компании Future Crew, член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Михайлович Черешнев родился 14 мая 1979 года, в городе Бутурлиновка, Воронежская область. В 2001 году окончил Академию ФСБ России по специализации "Борьба с международным терроризмом".С 2006 по 2012 год занимал пост директора по развитию спецпроектов, направление "Коммерсантъ – Телеком".С 2009 по 2012 год – управляющий партнер, вице-президент по развитию бизнеса DMG Group. Занимался построением международного бизнеса холдинга. С 2012 по 2017 год был директором по мобильному бизнесу, вице-президентом "Лаборатории Касперского". Руководил развитием мобильных продуктов "Лаборатории Касперского" во всех регионах планеты: США, Европа, Латинская Америка, Япония и Ближний Восток. С 2017 по 2021 год занимал пост президента и председателя совета директоров в Biolink.Tech LTD. Компания создала несколько международных проектов в области ИИ, кибербезопасности, дата-менеджмента и носимой сенсорной электроники. В 2021 году продал компанию.С 2021 по 2022 год занимал должность исполнительного вице-президента по цифровому и новому бизнесу ПАО "Вымпелком", отвечал за все бизнесы, не являющиеся связью (Big Data, ИИ, финтех, реклама и т.д.) с фокусом на развитии прорывных технологий и продуктов.С 2022 года по настоящее время — основатель и генеральный директор центра инноваций Future Crew (входит в ПАО "МТС"). Компания разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта для приватности клиентов, кибербезопасности компаний и защиты инфраструктуры онлайн и офлайн. С 2023 года по настоящее время — член правления, вице-президент по стратегии и инновациям МТС.Евгений Черешнев – международный эксперт в области искусственного интеллекта, дата-менеджмента, кибербезопасности.Изобретатель концепции Цифровой ДНК и Private AI.Автор шести международных патентов в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.Автор книги "Форма жизни № 4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта".Преподаватель Executive MBA и МГИМО по искусственному интеллекту и цифровому маркетингу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мтс, справки