https://ria.ru/20240711/briks-1959080473.html

Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС

Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС

Задача Аэрокосмического клуба БРИКС заключается в привлечении молодежи к изучению космоса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:29

2024-07-11T19:29

2024-07-11T20:59

космос - риа наука

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сергей крикалев

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Задача Аэрокосмического клуба БРИКС заключается в привлечении молодежи к изучению космоса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев. "Мы говорим скорее о гуманитарном направлении <...>, и гуманитарная часть в первую очередь связана с популяризацией и образованием, имеющим отношение к космонавтике", — сказал он после круглого стола, посвященного открытию Аэрокосмического клуба в рамках Международного футурологического форума БРИКС "Умная цивилизация".Как отметил Крикалев, космонавтика — широкая область, где каждый может найти для себя что-то интересное — космическую медицину, связь, создание техники или проектирование.Создатели клуба, по его словам, стремятся донести свои мысли до молодежи и сделать так, чтобы люди, заинтересовавшиеся космосом, захотели не только потреблять, но и изобретать то, что возможно.Так, на первом этапе это может быть создание моделей, планеров и полеты на них, отметил собеседник агентства. "Мы строим, чтобы летать, и летаем, чтобы строить. На это нацелено то, что мы обсуждали сегодня, чтобы это происходило и в том числе в рамках более широкого круга стран, и БРИКС является хорошей площадкой. И можно даже не ограничивать только БРИКС", — указал спецпредставитель.В заключение Крикалев добавил, что еще одна задача — научить людей мечтать о космосе.Аэрокосмический клуб БРИКС открылся в рамках Международного футурологического форума БРИКС в РГГУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана, прошедшего 10-11 июля.На форуме были предложены решения по созданию и развитию гуманитарной инфраструктуры объединения в десяти сферах: знание, образование, культура, гражданское общество, медиа, экология, молодежное сотрудничество, туризм, спорт, образ жизни на интеллектуальном, организационном, информационном и пространственном уровнях.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html

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