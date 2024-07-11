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Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
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19:29 11.07.2024 (обновлено: 20:59 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/briks-1959080473.html
Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС
Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС
Задача Аэрокосмического клуба БРИКС заключается в привлечении молодежи к изучению космоса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:29
2024-07-11T20:59
космос - риа наука
москва
россия
сергей крикалев
брикс
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Задача Аэрокосмического клуба БРИКС заключается в привлечении молодежи к изучению космоса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев. "Мы говорим скорее о гуманитарном направлении &lt;...&gt;, и гуманитарная часть в первую очередь связана с популяризацией и образованием, имеющим отношение к космонавтике", — сказал он после круглого стола, посвященного открытию Аэрокосмического клуба в рамках Международного футурологического форума БРИКС "Умная цивилизация".Как отметил Крикалев, космонавтика — широкая область, где каждый может найти для себя что-то интересное — космическую медицину, связь, создание техники или проектирование.Создатели клуба, по его словам, стремятся донести свои мысли до молодежи и сделать так, чтобы люди, заинтересовавшиеся космосом, захотели не только потреблять, но и изобретать то, что возможно.Так, на первом этапе это может быть создание моделей, планеров и полеты на них, отметил собеседник агентства. "Мы строим, чтобы летать, и летаем, чтобы строить. На это нацелено то, что мы обсуждали сегодня, чтобы это происходило и в том числе в рамках более широкого круга стран, и БРИКС является хорошей площадкой. И можно даже не ограничивать только БРИКС", — указал спецпредставитель.В заключение Крикалев добавил, что еще одна задача — научить людей мечтать о космосе.Аэрокосмический клуб БРИКС открылся в рамках Международного футурологического форума БРИКС в РГГУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана, прошедшего 10-11 июля.На форуме были предложены решения по созданию и развитию гуманитарной инфраструктуры объединения в десяти сферах: знание, образование, культура, гражданское общество, медиа, экология, молодежное сотрудничество, туризм, спорт, образ жизни на интеллектуальном, организационном, информационном и пространственном уровнях.
https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html
https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html
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космос - риа наука, москва, россия, сергей крикалев, брикс, российский государственный гуманитарный университет
Космос - РИА Наука, Москва, Россия, Сергей Крикалев, БРИКС, Российский государственный гуманитарный университет
Крикалев рассказал о задачах Аэрокосмического клуба БРИКС

Крикалев: Аэрокосмический клуб БРИКС должен привлечь молодежь к изучению космоса

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Крикалев
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Крикалев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Задача Аэрокосмического клуба БРИКС заключается в привлечении молодежи к изучению космоса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев.
"Мы говорим скорее о гуманитарном направлении <...>, и гуманитарная часть в первую очередь связана с популяризацией и образованием, имеющим отношение к космонавтике", — сказал он после круглого стола, посвященного открытию Аэрокосмического клуба в рамках Международного футурологического форума БРИКС "Умная цивилизация".
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Как отметил Крикалев, космонавтика — широкая область, где каждый может найти для себя что-то интересное — космическую медицину, связь, создание техники или проектирование.
Создатели клуба, по его словам, стремятся донести свои мысли до молодежи и сделать так, чтобы люди, заинтересовавшиеся космосом, захотели не только потреблять, но и изобретать то, что возможно.
Так, на первом этапе это может быть создание моделей, планеров и полеты на них, отметил собеседник агентства.
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"Мы строим, чтобы летать, и летаем, чтобы строить. На это нацелено то, что мы обсуждали сегодня, чтобы это происходило и в том числе в рамках более широкого круга стран, и БРИКС является хорошей площадкой. И можно даже не ограничивать только БРИКС", — указал спецпредставитель.
В заключение Крикалев добавил, что еще одна задача — научить людей мечтать о космосе.
Аэрокосмический клуб БРИКС открылся в рамках Международного футурологического форума БРИКС в РГГУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана, прошедшего 10-11 июля.
На форуме были предложены решения по созданию и развитию гуманитарной инфраструктуры объединения в десяти сферах: знание, образование, культура, гражданское общество, медиа, экология, молодежное сотрудничество, туризм, спорт, образ жизни на интеллектуальном, организационном, информационном и пространственном уровнях.
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Космос - РИА НаукаМоскваРоссияСергей КрикалевБРИКСРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
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