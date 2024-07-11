https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html

Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС

Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС

Глава СПЧ, директор Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:05

2024-07-11T15:05

2024-07-11T15:31

россия

китай

индия

валерий фадеев

брикс

российский государственный гуманитарный университет

в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава СПЧ, директор Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС."Наше предложение создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС", — сказал он на торжественном открытии международного футурологического форума объединения.Российское образование остается европоцентричным, но, как отметил Фадеев, нельзя игнорировать изучение древних культур вроде Китая и Индии. На этом фоне глава СПЧ призвал выработать культурное ядро высших достижений БРИКС и попытаться внедрить его в школьные программы стран-членов, чтобы "оно было одинаковым".Общественник также отметил необходимость создания Совета по развитию культурного и природного наследия объединения, напомнив, что в государствах БРИКС проживает почти половина населения мира.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

https://ria.ru/20240710/matvienko-1958803586.html

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россия, китай, индия, валерий фадеев, брикс, российский государственный гуманитарный университет, в мире