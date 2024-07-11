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Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
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15:05 11.07.2024 (обновлено: 15:31 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html
Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС
Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС
Глава СПЧ, директор Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:05
2024-07-11T15:31
россия
китай
индия
валерий фадеев
брикс
российский государственный гуманитарный университет
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава СПЧ, директор Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС."Наше предложение создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС", — сказал он на торжественном открытии международного футурологического форума объединения.Российское образование остается европоцентричным, но, как отметил Фадеев, нельзя игнорировать изучение древних культур вроде Китая и Индии. На этом фоне глава СПЧ призвал выработать культурное ядро высших достижений БРИКС и попытаться внедрить его в школьные программы стран-членов, чтобы "оно было одинаковым".Общественник также отметил необходимость создания Совета по развитию культурного и природного наследия объединения, напомнив, что в государствах БРИКС проживает почти половина населения мира.
https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html
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россия, китай, индия, валерий фадеев, брикс, российский государственный гуманитарный университет, в мире
Россия, Китай, Индия, Валерий Фадеев, БРИКС, Российский государственный гуманитарный университет, В мире
Глава СПЧ предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС

Глава СПЧ Фадеев предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава СПЧ, директор Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев предложил создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС.
"Наше предложение создать центр по гуманитарному развитию стран БРИКС", — сказал он на торжественном открытии международного футурологического форума объединения.
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Российское образование остается европоцентричным, но, как отметил Фадеев, нельзя игнорировать изучение древних культур вроде Китая и Индии.
На этом фоне глава СПЧ призвал выработать культурное ядро высших достижений БРИКС и попытаться внедрить его в школьные программы стран-членов, чтобы "оно было одинаковым".
Общественник также отметил необходимость создания Совета по развитию культурного и природного наследия объединения, напомнив, что в государствах БРИКС проживает почти половина населения мира.
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