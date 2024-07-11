https://ria.ru/20240711/briks-1958992466.html
Путин призвал действовать вместе, чтобы укрепить влияние БРИКС
Путин призвал действовать вместе, чтобы укрепить влияние БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин призвал действовать вместе, чтобы укрепить влияние БРИКС
Президент России Владимир Путин, выступая на парламентском саммите БРИКС, заявил, что, действуя вместе, можно укрепить конструктивное влияние БРИКС и сделать... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:52
2024-07-11T14:52
2024-07-11T14:52
россия
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на парламентском саммите БРИКС, заявил, что, действуя вместе, можно укрепить конструктивное влияние БРИКС и сделать мир более безопасным. "Убежден, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциала наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин призвал действовать вместе, чтобы укрепить влияние БРИКС
Путин: действуя вместе, можно укрепить конструктивное влияние БРИКС