https://ria.ru/20240711/botulizm-1958899609.html

Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

Попова назвала причину вспышки ботулизма в России - РИА Новости, 11.07.2024

Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

Нарушение всех возможных правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в РФ, заявила глава... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:48

2024-07-11T09:48

2024-07-11T09:56

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нижегородская область

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нарушение всех возможных правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт"."Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию",- сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

нижегородская область

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки