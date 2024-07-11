https://ria.ru/20240711/botulizm-1958898811.html
Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом
Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 11.07.2024
Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом
В общей сложности ботулизмом в России заразились 417 человек, два случая оказались смертельными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:36
2024-07-11T09:36
2024-07-11T11:16
россия
анна попова
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В общей сложности ботулизмом в России заразились 417 человек, два случая оказались смертельными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья."Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению", — сказала она.К вспышке привело изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий, отметила глава Роспотребнадзора. По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом. Вспышку ботулизма зарегистрировали в середине июня в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели салат лобио, произведенный ООО "Локалкитчен" и заказанный через сервис доставки "Самокат". Кроме того, в Москве приостановили продажу салата с тунцом, фасолью и яблоком изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест, а повара Карима Норматова, готовившего и фасовавшего фасоль, заключили в СИЗО.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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россия, анна попова, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия
Россия, Анна Попова, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия
Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом
Попова: всего 417 человек заразились ботулизмом в России
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В общей сложности ботулизмом в России заразились 417 человек, два случая оказались смертельными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению", — сказала она.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
К вспышке привело изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий, отметила глава Роспотребнадзора. По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом.
Вспышку ботулизма зарегистрировали в середине июня в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Как выяснил Роспотребнадзор
, все пострадавшие ели салат лобио, произведенный ООО "Локалкитчен" и заказанный через сервис доставки "Самокат". Кроме того, в Москве приостановили продажу салата с тунцом, фасолью и яблоком изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест, а повара Карима Норматова, готовившего и фасовавшего фасоль, заключили в СИЗО.