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Бельгия пообещала обеспечить Украину боеприпасами для F-16 - РИА Новости, 11.07.2024
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18:10 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/belgiya-1959060145.html
Бельгия пообещала обеспечить Украину боеприпасами для F-16
Бельгия пообещала обеспечить Украину боеприпасами для F-16 - РИА Новости, 11.07.2024
Бельгия пообещала обеспечить Украину боеприпасами для F-16
Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для самолетов F-16, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Александр де Кроо. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:10
2024-07-11T18:10
в мире
украина
бельгия
александр де кроо
нато
f-16
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для самолетов F-16, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Александр де Кроо. "Что касается боеприпасов, то ряд стран, в том числе Бельгия, пообещали предоставить необходимое для снаряжения самолетов F-16. Это важный шаг вперед, позволяющий обеспечить часть той системы ПВО, на которую рассчитывает Украина", - сказал де Кроо журналистам на саммите НАТО в Вашингтоне. Его выступление транслировал сайт альянса. Ранее на саммите НАТО было заявлено, что западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16. В совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению. В среду Нидерланды сообщили о решении выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине. Де Кроо подчеркнул, что передача Украине F-16 – это только часть большой работы коалиции, в которую помимо Бельгии входят Норвегия, Нидерланды, Дания. "Передача F-16 - это только часть истории. Еще есть гигантская работа, которая уже осуществляется. Это и подготовка обслуживающего персонала, пилотов, обеспечение инфраструктуры на месте для размещена F-16", - сказал бельгийский политик. Бельгия ранее обещала поставить Украине до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Однако до сих пор точные даты поставки не называются, так как бельгийским ВВС пока нечем заменить свои самолеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1959050780.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, бельгия, александр де кроо, нато, f-16
В мире, Украина, Бельгия, Александр де Кроо, НАТО, F-16
Бельгия пообещала обеспечить Украину боеприпасами для F-16

Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для самолетов F-16, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Александр де Кроо.
"Что касается боеприпасов, то ряд стран, в том числе Бельгия, пообещали предоставить необходимое для снаряжения самолетов F-16. Это важный шаг вперед, позволяющий обеспечить часть той системы ПВО, на которую рассчитывает Украина", - сказал де Кроо журналистам на саммите НАТО в Вашингтоне. Его выступление транслировал сайт альянса.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Запад проигнорировал предостережения России по F-16, заявили в Крыму
Вчера, 17:38
Ранее на саммите НАТО было заявлено, что западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16. В совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению. В среду Нидерланды сообщили о решении выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.
Де Кроо подчеркнул, что передача Украине F-16 – это только часть большой работы коалиции, в которую помимо Бельгии входят Норвегия, Нидерланды, Дания.
"Передача F-16 - это только часть истории. Еще есть гигантская работа, которая уже осуществляется. Это и подготовка обслуживающего персонала, пилотов, обеспечение инфраструктуры на месте для размещена F-16", - сказал бельгийский политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
Бельгия ранее обещала поставить Украине до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Однако до сих пор точные даты поставки не называются, так как бельгийским ВВС пока нечем заменить свои самолеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому
Вчера, 09:54
 
В миреУкраинаБельгияАлександр де КрооНАТОF-16
 
 
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