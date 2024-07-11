https://ria.ru/20240711/bayden-1959092224.html
В окружении Байдена не верят в его победу над Трампом, пишут СМИ
В окружении Байдена не верят в его победу над Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
В окружении Байдена не верят в его победу над Трампом, пишут СМИ
Окружение президента США Джо Байдена не верит, что он сможет победить своего предшественника Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:43
2024-07-11T20:43
2024-07-11T20:43
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_301964fff260d454658041abaacbf4a2.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Окружение президента США Джо Байдена не верит, что он сможет победить своего предшественника Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщает телеканал NBC News. "Несколько ближайших союзников Байдена, включая троих, кто напрямую связан с усилиями по его переизбранию, сообщили, что считают его шансы на победу нулевыми", - сообщает телеканал. Один из неназванных источников заявил, что Байдену "никогда не оправится" после провала на дебатах, поэтому следует отказаться от дальнейшей борьбы. "Ни один из участников кампании не считает, что у него (Байдена - ред.) есть путь", - сказал другой источник. В качестве основного альтернативного кандидата источники телеканала называли вице-президента США Камалу Харрис. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240711/kluni-1959073312.html
https://ria.ru/20240711/bayden-1958992271.html
https://ria.ru/20240711/demokraty-1958967931.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd9d7e442862e79e10432cd937ba8f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В окружении Байдена не верят в его победу над Трампом, пишут СМИ
NBC News: окружение Байдена не верит в его победу на предстоящих выборах
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости.
Окружение президента США Джо Байдена не верит, что он сможет победить своего предшественника Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщает телеканал NBC News
.
"Несколько ближайших союзников Байдена, включая троих, кто напрямую связан с усилиями по его переизбранию, сообщили, что считают его шансы на победу нулевыми", - сообщает телеканал.
Один из неназванных источников заявил, что Байдену "никогда не оправится" после провала на дебатах, поэтому следует отказаться от дальнейшей борьбы. "Ни один из участников кампании не считает, что у него (Байдена - ред.) есть путь", - сказал другой источник.
В качестве основного альтернативного кандидата источники телеканала называли вице-президента США Камалу Харрис
.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.