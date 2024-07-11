Рейтинг@Mail.ru
В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/bayden-1958992271.html
В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ
В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ
Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена и том, не совершит ли... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:51
2024-07-11T14:51
в мире
сша
джо байден
нато
вашингтон (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d01574c4adc89fc0ee9200e8a615da32.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена и том, не совершит ли он очередную оплошность, чем на будущем альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на множество анонимных источников. "Очень странное чувство — находиться в Европе и слушать президента США, и больше волноваться о том, не отойдет ли он от сценария, чем радоваться, слушая лидера свободного мира. Ты беспокоишься, знает ли он в каком направлении идет, или упадет ли, или что забудет, или скажет ли "Северная Корея", имея в виду Южную", - сказал высокопоставленный европейский дипломат. По словам некоторых чиновников, чрезмерное внимание к Байдену отвлекает внимание от экс-президента Дональда Трампа и от того, что будет, если он вернется в Белый дом. По их словам, все сосредоточены на внешности Байдена и меньше на заявлениях Трампа о НАТО. "Всё, чего американцы ждут на этом саммите — это фотосессии Байдена с союзниками... Мы действительно обеспокоены тем, что мир по сути останется без лидера в течение следующих нескольких месяцев, а что будет дальше, мы не знаем", - заявил изданию чиновник одной из стран НАТО. 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a53d651d65e9af401b953b950b2511b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, нато, вашингтон (город)
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Вашингтон (город)
В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ

Politico: на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше озабочены состоянием Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена и том, не совершит ли он очередную оплошность, чем на будущем альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на множество анонимных источников.
"Очень странное чувство — находиться в Европе и слушать президента США, и больше волноваться о том, не отойдет ли он от сценария, чем радоваться, слушая лидера свободного мира. Ты беспокоишься, знает ли он в каком направлении идет, или упадет ли, или что забудет, или скажет ли "Северная Корея", имея в виду Южную", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
По словам некоторых чиновников, чрезмерное внимание к Байдену отвлекает внимание от экс-президента Дональда Трампа и от того, что будет, если он вернется в Белый дом. По их словам, все сосредоточены на внешности Байдена и меньше на заявлениях Трампа о НАТО.
"Всё, чего американцы ждут на этом саммите — это фотосессии Байдена с союзниками... Мы действительно обеспокоены тем, что мир по сути останется без лидера в течение следующих нескольких месяцев, а что будет дальше, мы не знаем", - заявил изданию чиновник одной из стран НАТО.
75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО
Вчера, 03:14
 
В миреСШАДжо БайденНАТОВашингтон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала