https://ria.ru/20240711/bayden-1958992271.html

В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ

В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

В НАТО обеспокоены сосредоточенностью на Байдене вместо альянса, пишут СМИ

Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена и том, не совершит ли... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:51

2024-07-11T14:51

2024-07-11T14:51

в мире

сша

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нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена и том, не совершит ли он очередную оплошность, чем на будущем альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на множество анонимных источников. "Очень странное чувство — находиться в Европе и слушать президента США, и больше волноваться о том, не отойдет ли он от сценария, чем радоваться, слушая лидера свободного мира. Ты беспокоишься, знает ли он в каком направлении идет, или упадет ли, или что забудет, или скажет ли "Северная Корея", имея в виду Южную", - сказал высокопоставленный европейский дипломат. По словам некоторых чиновников, чрезмерное внимание к Байдену отвлекает внимание от экс-президента Дональда Трампа и от того, что будет, если он вернется в Белый дом. По их словам, все сосредоточены на внешности Байдена и меньше на заявлениях Трампа о НАТО. "Всё, чего американцы ждут на этом саммите — это фотосессии Байдена с союзниками... Мы действительно обеспокоены тем, что мир по сути останется без лидера в течение следующих нескольких месяцев, а что будет дальше, мы не знаем", - заявил изданию чиновник одной из стран НАТО. 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html

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в мире, сша, джо байден, нато, вашингтон (город)